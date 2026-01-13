Baltijas balss logotype
Знойная Семенович получила виллу в Таиланде от любовника Шреера 1 852

Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: С милым рай и в шалаше, но хотелось бы чего-то солидного.

С милым рай и в шалаше, но хотелось бы чего-то солидного.

«Вот такие подарки дарят мужчины женщинам», - заключила артистка.

45-летняя Анна Семенович строит любовь с мужчиной, у которого в Германии осталась семья. И пока без пяти минут бывшая супруга упрекает Дениса Шреера в прижимистости, певица, наоборот, трубит о его щедрости на каждом углу.

Анна Семенович отправилась на отдых вместе со своим бойфрендом – на днях парочка улетела в солнечный Таиланд. С бизнесменом Денисом Шреером артистка надеется создать семью. Как неоднократно сетовала бывшая участница «Блестящих», возлюбленный не может оформить развод из-за строгих немецких законов. Но если верить звезде эстрады, в последние месяцы она по-настоящему счастлива.

Шреер не только носит фигуристую красотку на руках, но и балует ее шикарными подарками. Ранее Семенович хвасталась новой шубой и сережками с бриллиантами, а теперь вдруг огорошила подписчиков новостями о персональной вилле. Впрочем, на этот раз вокалистка, видимо, решила пошутить: судя по всему, речь все-таки идет не о покупке, а о съеме жилья.

«Я немножко пропала, потому что я приехала в шикарное место – в виллу Шреер. Фамилия моего любимого. Любимый, ты себе виллу купил в Таиланде?» - наигранно вопрошает довольная певица. «Купил виллу и решил тебе ее подарить», - вторит ей возлюбленный. «Вот такие подарки дарят мужчины женщинам», - заключила Семенович.

Год назад пока еще законная жена Шреера жаловалась на его прижимистость. Марина уверяла публику, что супруг выделяет семье сущие копейки. Речь идет о двух тысячах евро, которых катастрофически не хватает. Если верить действующей мадам Шреер, отец семейства не спешит раскошеливаться даже на собственного сына Лео. Ко всему прочему, красивая жизнь, которую так любит демонстрировать Семенович в соцсетях – это своего рода ширма, которую артистка якобы оплачивает из своего кармана.

«Муж мне говорил, что летает в Москву по работе. Когда все вскрылось, начал мне угрожать: мол, если я расскажу что-то прессе, он не будет давать нам с ребенком денег и отберет у меня сына. Или вообще закроет меня в психушку», - ранее жаловалась Марина.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го января

    Трудно будет такие дойки Анюте в шалаше разместить!

    5
    3

