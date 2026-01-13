Вера Вонг, несмотря на возраст — в этом году ей исполнится 77 лет — не пропускает важные светские события. Так, дизайнер появилась на Met Gala в белом платье с юбкой, украшенной перьями. Однако обсуждение вызвала вовсе не эта часть «лука», а откровенное декольте, которое заканчивалось на уровне пупка. Такой выбор вызвал бурную реакцию публики: часть пользователей раскритиковала наряд, но другие встали на защиту модельера.

«Вере Вонг не подходит это платье. Интересно, почему она себе грудь не сделала, имея средства? У нее ведь груди вообще нет»; «Вере бы в паспорт заглянуть…»; «Страшно смотреть на образ Веры. Перемудрила»; «Да пусть носит что хочет, раз может себе позволить»; «Я бы, конечно, не хотела, чтобы моя бабушка так одевалась, но… Вера захотела эпатировать, у нее получилось», — писали в Сети.

Вера Эллен Вонг родилась 27 июня 1949 года и выросла в Нью-Йорке. Имеет китайское происхождение. Её родители родились в Шанхае и приехали в Соединённые Штаты в середине 1940-х годов. В отличие от большинства китайских иммигрантов в США, родители Веры были представителями элиты (оба дедушки — китайские генералы, один из которых даже был военным министром в правительстве Чан Кайши). Хотя Вонги ни в чём себе не отказывали, дома Веру не баловали, приучали к упорному труду. Мать Флоренс У работала переводчицей в ООН, а отец Ван Чэнцин владел медицинской компанией по производству специальных препаратов для здоровья. У Вонг есть младший брат, Вонг Кеннет. Окончила школу Чапин в 1967 году, училась в Сорбонне и получила степень в области истории искусства от Sarah Lawrence College. Вонг начала заниматься фигурным катанием в возрасте шести лет.

Учась в средней школе, она тренировалась в парном катании с партнёром Джеймсом Стюартом, и участвовала в соревнованиях по фигурному катанию в 1968 году в США. Она стала лицом обложки «Sports Illustrated» 9 января 1968. Когда она не попала в олимпийскую команду США, она ушла в индустрию моды. Слова дочери «хочу быть дизайнером» отец Ченг Чинг Вонг, совладелец многомиллионной корпорации US Summit, парировал: «Если действительно хочешь попасть в модную индустрию, докажи это и для начала найди себе работу».

Она вышла замуж за Артура Беккера в 1989 году. Когда Беккер сделал ей предложение, она уже многое знала в мире моды и понимала, что если купит платье в магазине, то увидит ещё с десяток таких же. Поэтому она решила создать свадебное платье сама. И не прогадала. После этого к ней стали обращаться все самые известные невесты Америки. Они жили в Манхэттене с двумя дочерьми: Сесилия (1990 г. р.), получила образование в Университете Пенсильвании, и Жозефина (1993 г. р.), которая окончила Гарвардский университет. Беккер был генеральным директором IT-компании под названием NaviSite до августа 2010 года. В июле 2012 года пара объявила о расставании.

27 июня 2022 года Вера Вонг с размахом отпраздновала собственное 73-летие. Она устроила вечеринку в «розовом» цвете, где подавали просекко её собственного бренда. На праздновании была презентована новая линейка Wang Party.