Мэтт Дэймон и Бен Аффлек: как настоящая дружба помогает пережить трудные времена 0 129

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мэтт Дэймон и Бен Аффлек: как настоящая дружба помогает пережить трудные времена

Мэтт Дэймон поддерживал Бена Аффлека в периоды развода и борьбы с алкоголем. Актёры рассказали о ценности их дружбы в интервью Говарда Стерна.

Дружба с детства, проверенная временем

55-летний Мэтт Дэймон и 53-летний Бен Аффлек выросли вместе в Бостоне и дружат с раннего детства. Их доверительные отношения актёры называют «великой любовью», отмечая, что именно эта поддержка помогала им справляться с трудными жизненными ситуациями.

Поддержка в кризисные моменты

Аффлек откровенно рассказал о периоде, когда он переживал сложные разводы и чрезмерное употребление алкоголя. Дэймон всегда был рядом: «На наши отношения не влияет то, что говорят люди. Я был рядом с тобой всё это время». Бен подтвердил слова друга: «Это многое для меня значит. Вот что значит настоящий друг».

Дружба как опора в жизни и карьере

Актёры подчеркнули, что их связь помогла сохранять здравый рассудок во время стремительной карьеры в Голливуде. «Мы вместе становились знаменитыми и успешными, нам было к кому обратиться и спросить: "Это что, чертов бред или что?" Или одёрнуть: "Эй, ты что творишь, чувак?"», — отметил Аффлек.

Вдохновение для всех

Их история показывает, что настоящая дружба способна поддержать в любых жизненных бурях — будь то личные кризисы, трудности или профессиональные вызовы. Как отмечают актёры, такие отношения закладываются с детства, но остаются ценными на протяжении всей жизни.

Источник

Видео