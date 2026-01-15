Baltijas balss logotype
Стала известна новая подробность о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Дата публикации: 15.01.2026
Изображение к статье: Стала известна новая подробность о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
ФОТО: Global Look Press

Page Six: актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер больше года живут вместе.

Стала известна новая подробность о романе франко-американского актера Тимоти Шаламе и модели, телезвезды и бизнесвумен Кайли Дженнер. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, знаменитости не только встречаются, но и больше года живут вместе в Лос-Анджелесе. «Они практически уже женаты. (...) Они без ума друг от друга и всегда вместе», — отмечает он, в то же время добавляя, что официально пара еще не оформила отношения.

Кроме того, источник заявил, что Шаламе принимает участие в жизни детей Дженнер — семилетней Сторми и трехлетнего Эйра, отцом которых является рэпер Трэвис Скотт.

Ранее в январе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер поцеловались на «Золотом глобусе».

#отношения #знаменитости #роман #рэпер #золотой глобус
