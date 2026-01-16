Кардиолог Герман Гандельман назвал продукт, который можно употреблять для того, чтобы снизить артериальное давление. Речь идет о мясе поросенка. Гандельман рассказал, что в нем содержится витамин B3. «Выяснилось, что достаточное употребление витамина B3 приводит к снижению артериального давления», — объяснил кардиолог.

При этом Малышева заявила, что в свинине, то есть в мясе взрослого животного, этого вещества содержится в пять раз меньше, чем в мясе поросенка.