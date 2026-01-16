Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы самые модные цвета 2026 года 0 293

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скриншот: newsroom.pinterest.com

Скриншот: newsroom.pinterest.com

Цвет васаби стал самым модным в 2026 году по версии платформы Pinterest.

Платформа Pinterest, которая предлагает пользователям находить, сохранять и выкладывать изображения и видео, назвала самые модные цвета 2026 года. Соответствующий материал появился в блоге сервиса.

По версии интернет-площадки, в топе пользователей оказались холодный синий, нефритовый и сливово-черный. Кроме того, в этом году в трендах будут цвета васаби и хурмы.

Аналитики Pinterest объяснили выбор юзеров тягой к оптимизму и чувству уверенности в нынешнее время. «Долгое время самым безопасным выбором было сохранять спокойствие и нейтральность. Теперь люди готовы к большему. Палитра Pinterest — это громкое выражение своих чувств и желание экспериментировать», — заявил вице-президент по глобальному креативу в Pinterest Ксанте Уэллс.

В декабре Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2026 года. Им оказался облачно-белый оттенок, который, по мнению экспертов, символизирует стремление к новым началам и ассоциируется со спокойствием. Однако многие пользователи раскритиковали выбор Pantone.

Читайте нас также:
#мода #цвета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: С кем вы, Эдуард Веркин? Российские писатели поделились на наших и не наших
Изображение к статье: «Игра престолов» получит продолжение
Изображение к статье: Марго - свежа и хороша. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений
Наша Латвия
Изображение к статье: Болят суставы зимой? Доктор назвал простые продукты, которые могут помочь
Люблю!
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео