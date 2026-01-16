Baltijas balss logotype
Раскрыт секрет сохранения ясности ума в пожилом возрасте 0 463

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт секрет сохранения ясности ума в пожилом возрасте
ФОТО: Unsplash

Богатый клетчаткой и витаминами рацион улучшает память и мышление.

Ученые выяснили, что питание с высоким содержанием клетчатки и ряда микронутриентов связано с более здоровым старением мозга у людей старше 65 лет. К такому выводу пришли исследователи из университета Южной Дакоты, проанализировав рацион и когнитивные показатели пожилых взрослых. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 72 человека в возрасте от 65 лет и старше. Анализ показал, что лучшие показатели памяти и мышления были характерны для тех, чей рацион содержал больше клетчатки, ненасыщенных жиров, а также витаминов A и E, магния и калия. Положительную связь с когнитивными функциями также продемонстрировали каротиноиды — пигменты, придающие яркую окраску овощам и фруктам.

Одновременно ученые выявили выраженный «питательный дефицит»: большинство участников недополучали важные для своего возраста вещества, включая клетчатку, калий, кальций и ряд витаминов. При этом высокое потребление рафинированных зерновых продуктов — таких, как белый хлеб, макароны и некоторые виды хлопьев — оказалось связано с худшими показателями памяти и мышления.

Авторы отмечают, что хотя исследование носит наблюдательный характер и основано на самоотчетах, его результаты хорошо согласуются с известными биологическими механизмами. В частности, клетчатка способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, снижающих воспаление и поддерживающих здоровье нейронов.

#питание #память #витамины #клетчатка #здоровье
