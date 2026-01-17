Baltijas balss logotype
68-летний комик Стерн, сыгравший вора, отмазался от полиции США

Lifenews
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этот ловкий господин выходит из всех передряг.

Этот ловкий господин выходит из всех передряг.

Сейчас, помимо актерской карьеры, он занимается писательством, режиссурой и скульптурой.

Актер Дэниэл Стерн, прославившийся ролью вора в фильме “Один дома”, едва не оказался за решеткой в реальной жизни. Как стало известно TMZ, имя Стерна появилась в полицейских сводках. Звезду культовой ленты задержали в связи с предполагаемой провокацией в сфере проституции в отеле в Камарильо, штат Калифорния. Подробности инцидента неизвестны, но серьезных репутационных потерь Стерну все же удалось избежать. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что 68-летний актер отделался лишь штрафом — арестовывать и брать под стражу его не стали.

В последние годы Дэниэл Стерн предпочитал не привлекать к себе такого внимания, как когллеги по фильму “Один дома”. Когда в прошлом месяце отмечали 35-летие картины, Стерн предпочел пропустить это событие.

Я не покидаю свою ферму, — объяснил он People 2 декабря. — Это не в обиду фильму. Я просто… могу ответить на звонок, пообщаться в Zoom, но… я немного домосед.

Сейчас, помимо актерской карьеры, он занимается писательством, режиссурой и скульптурой, а также иногда делится новостями о своих работах и личных проектах в социальных сетях.

Дэниел Джейкоб Стерн (род. 28 августа 1957, Бетесда, Мэриленд, США) — американский актёр-комик. Наиболее известен по комедийным и приключенческим ролям, в частности благодаря игре бандита Марва в фильмах «Один дома» и «Один дома 2». Занимается также озвучиванием мультфильмов.

Стерн родился в пригороде Бетесды, в еврейской семье, его родители — социальные работники; младший брат — телесценарист Дэвид М. Стерн. Во время обучения в высшей школе участвовал в нескольких театральных постановках; на одном из Шекспировских фестивалей в Вашингтоне привлекался статистом в постановку «Укрощение строптивой» с участием Гленн Клоуз. На последнем курсе бросил высшую школу и уехал в Нью-Йорк, где изучал актёрское искусство, а потом участвовал в театральных постановках на Бродвее. Дебют в кино — роль Сирила в оскароносной комедии Питера Йетса «Уходя в отрыв» (1979 год).

В качестве режиссёра снял несколько серий популярного молодёжного сериала «Чудесные годы» (1988—1993). В этом же сериале участвовал в качестве закадрового рассказчика. Начиная с 1979 года сыграл более 70 ролей в кино и на телевидении.

С 1980 года женат на Лори Мэйттос. У него две дочери, Элла и Софи, и сын Генри, который с 2016 года избран в сенат штата Калифорния.

В 2010 году в реалити-шоу англ. Celebrity Ghost Stories Дэниел Стерн заявил, что в 1980 году, во время своего медового месяца, он посещал английскую деревню Вайдкомб-Мур и ощутил там сильное влияние сверхъестественных сил и по его мнению все местные жители являются призраками с Великой грозы 1638 года. В ответ на это неоднозначное заявление на официальном сайте деревни появилась страница, озаглавленная «Вайдкомб — город-призрак?»

