«Как быстро и крепко уснуть?» — это один из самых частых вопросов сомнологу. «Если вы ищете на него ответ, уже час пролежав в постели без сна, у вас мало что получится. А если предпринять меры немного раньше — у вас есть все шансы научиться быстро засыпать», — рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.