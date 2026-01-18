Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как научиться быстро засыпать: советы сомнолога 0 443

Lifenews
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как научиться быстро засыпать: советы сомнолога

«Как быстро и крепко уснуть?» — это один из самых частых вопросов сомнологу. «Если вы ищете на него ответ, уже час пролежав в постели без сна, у вас мало что получится. А если предпринять меры немного раньше — у вас есть все шансы научиться быстро засыпать», — рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.

Советы для быстрого засыпания

  1. Ложитесь в постель только тогда, когда хотите спать. Не пытайтесь «заснуть по расписанию» — организм должен сам сигнализировать готовность ко сну.

  2. Устать днем — значит заслужить сон. Любая активность: спорт, прогулки, домашние дела — помогает быстрее засыпать вечером.

  3. Контролируйте дневной сон. Не лежите долго утром и не спите днем, чтобы вечером не возникало проблем с засыпанием.

  4. Откажитесь от кофеина после 14:00. Это касается не только кофе, но и чая, энергетиков и других напитков с кофеином.

  5. Завершайте работу заранее. За 4 часа до сна старайтесь закончить все дела, чтобы мозг мог переключиться на отдых.

  6. Проветривание комнаты. За 15–20 минут до сна откройте окно — свежий воздух помогает расслабиться.

  7. Успокойте мысли. Если вас тревожат идеи или планы, запишите их на бумагу и договоритесь вернуться к ним завтра.

  8. Практика благодарности. Перед сном вспомните, кому вы благодарны за прошедший день — это создаёт чувство умиротворения и помогает уснуть.

Источник

Читайте нас также:
#сон #кофеин #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Изображение к статье: Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм
Изображение к статье: Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса
Изображение к статье: Его отец — Юрий Аронович Хабенский (1946—2004), еврей, был инженером-гидрологом; мать — Татьяна Геннадьевна Хабенская, работала учительницей математики в школе. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Садио Мане объяснил, почему вернул на поле сборную Сенегала в финале Кубка Африки
Спорт
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео