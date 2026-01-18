«Как быстро и крепко уснуть?» — это один из самых частых вопросов сомнологу. «Если вы ищете на него ответ, уже час пролежав в постели без сна, у вас мало что получится. А если предпринять меры немного раньше — у вас есть все шансы научиться быстро засыпать», — рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.
Советы для быстрого засыпания
-
Ложитесь в постель только тогда, когда хотите спать. Не пытайтесь «заснуть по расписанию» — организм должен сам сигнализировать готовность ко сну.
-
Устать днем — значит заслужить сон. Любая активность: спорт, прогулки, домашние дела — помогает быстрее засыпать вечером.
-
Контролируйте дневной сон. Не лежите долго утром и не спите днем, чтобы вечером не возникало проблем с засыпанием.
-
Откажитесь от кофеина после 14:00. Это касается не только кофе, но и чая, энергетиков и других напитков с кофеином.
-
Завершайте работу заранее. За 4 часа до сна старайтесь закончить все дела, чтобы мозг мог переключиться на отдых.
-
Проветривание комнаты. За 15–20 минут до сна откройте окно — свежий воздух помогает расслабиться.
-
Успокойте мысли. Если вас тревожат идеи или планы, запишите их на бумагу и договоритесь вернуться к ним завтра.
-
Практика благодарности. Перед сном вспомните, кому вы благодарны за прошедший день — это создаёт чувство умиротворения и помогает уснуть.
Оставить комментарий