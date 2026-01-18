Baltijas balss logotype
Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм 0 329

Lifenews
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм
ФОТО: Unsplash

Умение контролировать эмоции смягчает влияние воспаления на организм.

Хроническое воспаление в организме по-разному отражается на самочувствии людей, и ключевую роль в этом играют индивидуальные психологические особенности. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (BB&IH).

В исследовании приняли участие 155 взрослых в возрасте от 30 до 59 лет. Ученые оценивали уровень системного воспаления по биомаркерам крови, а также анализировали эмоциональную регуляцию, качество сна и субъективные симптомы — усталость, тревожность, депрессивные проявления и соматические жалобы. Для анализа использовались регрессионные и интеракционные модели. Оказалось, что качество сна и умение регулировать эмоции могут заметно смягчать негативное влияние воспалительных процессов на психическое и физическое состояние даже у клинически здоровых людей.

Результаты показали, что при плохом сне и слабых навыках эмоционального контроля повышение воспалительных маркеров было тесно связано с усилением тревоги, депрессии, утомляемости и телесного дискомфорта. Напротив, у людей с хорошим качеством сна и эффективной регуляцией эмоций эта связь была значительно слабее или вовсе отсутствовала, а в отдельных случаях даже меняла направление, указывая на защитный эффект.

По мнению авторов, полученные данные подчеркивают, что воспаление само по себе не предопределяет ухудшение самочувствия. Его воздействие во многом зависит от психологических и поведенческих факторов, которые потенциально поддаются коррекции.

#медицина #сон #здоровый образ жизни #психология
Видео