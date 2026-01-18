Baltijas balss logotype
Назван простой способ замедлить старение мозга 0 464

Lifenews
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван простой способ замедлить старение мозга
ФОТО: Unsplash

Регулярные аэробные нагрузки делают мозг «биологически моложе».

Регулярные аэробные нагрузки могут делать мозг «биологически моложе» уже в среднем возрасте. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты клинического исследования в журнале Journal of Sport and Health Science (JSHS).

В работе приняли участие 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет. В течение года одна группа выполняла аэробные тренировки средней и высокой интенсивности — около 150 минут в неделю, в соответствии с рекомендациями спортивной медицины, — а другая не меняла привычный уровень физической активности. В начале и в конце исследования участникам провели МРТ головного мозга и оценили так называемый возраст мозга — показатель, отражающий, насколько мозг выглядит старше или моложе фактического возраста человека.

Результаты показали, что у тех, кто регулярно занимался аэробными упражнениями, «возраст мозга» в среднем снизился примерно на 0,6 года. У участников контрольной группы, напротив, он слегка увеличился. В сумме разница между группами составила почти один год в пользу физически активных людей — и это всего за 12 месяцев.

По словам авторов, даже такие, на первый взгляд, небольшие изменения могут иметь значение в долгосрочной перспективе: предыдущие исследования связывали каждый дополнительный «год» старения мозга с более высоким риском ухудшения когнитивных функций и проблем со здоровьем в пожилом возрасте.

Читайте нас также:
#возраст #старение #мозг #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


Видео