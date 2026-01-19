Baltijas balss logotype
Премьеру Чехии из-за Гренландии пришлось купить глобус 0 469

Lifenews
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьеру Чехии из-за Гренландии пришлось купить глобус
ФОТО: Unsplash

Премьер Чехии Бабиш купил глобус, чтобы найти Гренландию.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что союзники по НАТО должны достичь соглашения по принадлежности Гренландии внутри альянса. Его цитирует чешская газета Lidové noviny.

«Чтобы лучше видеть, где находится Гренландия, я купил большой и красивый глобус», — поделился глава правительства.

Бабиш заметил, что российской баллистической ракете «Орешник» необходимо 26 минут, чтобы долететь до Белого дома, а над Гренландией она бы пролетела на 11-й минуте полета. Поэтому аргументы президента США Дональда Трампа «о Китае и России соответствуют», добавил он.

«В общем, необходимо договариваться. А разные декларации ни к чему», — подчеркнул Бабиш.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #дипломатия #Гренландия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео