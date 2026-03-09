Мог бы и на «Шкоде» - в сети обсуждают авто президента Латвии 1 1169

Техно
Дата публикации: 09.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мог бы и на «Шкоде» - в сети обсуждают авто президента Латвии

Вопрос о том, как быть, если на номерном знаке вместо цифр и букв - герб Латвии, занимает умы многих. Эдгарс в соцсети "Тредс": "Всё здорово с этим президентским BMW, лучшая марка автомашин в мире, НО как он регистрирует свой номер, когда приезжает в Rimi?"

в откликах на этот пост народ упражняется в остроумии.

-Поёт первые четыре строчки гимна.

  • Этот номер на машине стоит только тогда, когда в нём реально находится президент. Как только он выйдет, номер меняют на обычный.

  • Экономической ситуации соответствовало бы ездить на Renault Clio. Но, как и положено в банановой республике, народ тонет в бедности, а президент на "бумере" раскатывает. Только позолоченного унитаза в резиденции не хватает.

  • Это Rimi ему платит за парковку.

  • Меня больше волнует, как эту машину ставят на учёт в ДБДД.

  • У этой машины есть и обычный номер. Ну, считается, что есть.

  • А как ты штраф наложишь на такой номер?

  • Этот мир устроен немного иначе. Штрафуют только бедняков и нуждающихся.

  • Нельзя же ездить на служебной машине в магазин.

  • Да, нас тоже интересует, как для этой машины можно купить полис OCTA?

  • Мог бы и скромность "продемонстрировать" и на "Шкоде" ездить. Это отлично символизирует РАСТОЧИТЕЛЬСТВО нынешнего "правительства".

  • Интересно, как стояночные крысы этот номер в квитанцию впишут? Надо уметь хорошо рисовать, а они даже буквы не умеют написать разборчиво.

  • В первые два часа возле Rimi машину регистрировать давно уже не надо.

  • Номер меняют, я наблюдал этот процесс.

  • Учитывая марку машины... Он поворотники включает?

#президент #Латвия #соцсети #автомобили #Rimi #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
