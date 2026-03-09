в откликах на этот пост народ упражняется в остроумии.

-Поёт первые четыре строчки гимна.

Этот номер на машине стоит только тогда, когда в нём реально находится президент. Как только он выйдет, номер меняют на обычный.

Экономической ситуации соответствовало бы ездить на Renault Clio. Но, как и положено в банановой республике, народ тонет в бедности, а президент на "бумере" раскатывает. Только позолоченного унитаза в резиденции не хватает.

Это Rimi ему платит за парковку.

Меня больше волнует, как эту машину ставят на учёт в ДБДД.

У этой машины есть и обычный номер. Ну, считается, что есть.

А как ты штраф наложишь на такой номер?

Этот мир устроен немного иначе. Штрафуют только бедняков и нуждающихся.

Нельзя же ездить на служебной машине в магазин.

Да, нас тоже интересует, как для этой машины можно купить полис OCTA?

Мог бы и скромность "продемонстрировать" и на "Шкоде" ездить. Это отлично символизирует РАСТОЧИТЕЛЬСТВО нынешнего "правительства".

Интересно, как стояночные крысы этот номер в квитанцию впишут? Надо уметь хорошо рисовать, а они даже буквы не умеют написать разборчиво.

В первые два часа возле Rimi машину регистрировать давно уже не надо.

Номер меняют, я наблюдал этот процесс.