Как узнать социопата в самолете или общественном транспорте?

Lifenews
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как узнать социопата в самолете или общественном транспорте?
ФОТО: Unsplash

Пользователи сети назвали признак социопатов среди самолетов и общетсвенного транспорта.

Пользователи сети раскритиковали пассажиров самолетов из-за громкого звука телефона при просмотре видео. Соответствующий пост появился на форуме Reddit и собрал множество комментариев недовольных юзеров.

Так, автор поста опубликовала снимок сидящей впереди пассажирки, которая что-то смотрела в телефоне. В подписи указано, что звук был включен на полную громкость. «Я не понимаю, как люди могут быть настолько бестактными?» — задалась вопросом путешественница.

Пользователи единодушно поддержали ее недовольство. «Эти люди — социопаты», «В такие моменты надо жаловаться бортпроводнику или кондуктору», «Им кажется, что мир крутится вокруг них», «Высказывайте им недовольство, не сидите молча», — писали юзеры.

#самолет #социальные сети #пассажиры #поведение #общественный транспорт
Оставить комментарий

Видео