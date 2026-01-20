Пользователи сети раскритиковали пассажиров самолетов из-за громкого звука телефона при просмотре видео. Соответствующий пост появился на форуме Reddit и собрал множество комментариев недовольных юзеров.

Так, автор поста опубликовала снимок сидящей впереди пассажирки, которая что-то смотрела в телефоне. В подписи указано, что звук был включен на полную громкость. «Я не понимаю, как люди могут быть настолько бестактными?» — задалась вопросом путешественница.

Пользователи единодушно поддержали ее недовольство. «Эти люди — социопаты», «В такие моменты надо жаловаться бортпроводнику или кондуктору», «Им кажется, что мир крутится вокруг них», «Высказывайте им недовольство, не сидите молча», — писали юзеры.