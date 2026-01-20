Старинные кафе Петербурга до сих пор хранят ленинградский характер: от легендарных пышечных до редких блинных и пирожковых. Эти места пережили десятилетия и остались почти такими же, как прежде. В подборке — действующие советские заведения, где легко почувствовать атмосферу города прошлого.

Пирожковая, основанная в 1956 году недалеко от Парка Победы, до сих пор встречает посетителей румяными пирожками прямо из печи. Атмосфера сохраняет дух старого Ленинграда: работницы в фартуках мелькают между прилавками, а по залу лениво прогуливается местный кот. Касса стоит отдельно от стеллажей, стены выложены плиткой — простая, но тёплая обстановка, в которой главное место занимает вкус.

Столовая Российской национальной библиотеки остаётся особенным местом, куда могут попасть только читатели РНБ. Она расположена в подвальном помещении, а меню меняется каждый день: супы, вторые блюда, салаты, выпечка, чай и кофе. В центре зала стоит большой советский телевизор, который непрерывно показывает старые фильмы и передачи. Здесь встречаются студенты, исследователи и профессора, создавая атмосферу спокойной и сосредоточенной ленинградской повседневности.

Легендарная пышечная на Большой Конюшенной ведёт свою историю с 1950-х и до сих пор подаёт пышки, щедро посыпанные пудрой. Их предлагают с простым советским кофе или чаем, а вместо салфеток — аккуратно нарезанные бумажки. Очереди у входа возникают почти всегда, и это давно стало частью ритуала: здесь хотят почувствовать вкус прежнего города.

Пышечная на Садовой — менее известная, но такая же атмосферная. Здесь подают большие пышки, почти в два раза крупнее привычных, а интерьер напоминает 80-е. Гости берут горячий кофе с молоком и находят место у стоек, чтобы насладиться простым ленинградским рецептом без лишних украшений.

Кафе «Снежинка» существует более 60 лет и раньше считалось альтернативой знаменитому «Лягушатнику». Благодаря близости к Ленфильму здесь часто можно было увидеть актёров и режиссёров. Сейчас меню стало шире — появилось несколько супов, горячие блюда, десерты и даже алкоголь. Но атмосфера творческой среды и кинематографический дух по-прежнему легко узнаются.