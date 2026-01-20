Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пирожковые старого Ленинграда еще сохранились 0 798

Lifenews
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выпечка на любой вкус и кошелек.

Выпечка на любой вкус и кошелек.

Советский общепит возвращается в моду.

Старинные кафе Петербурга до сих пор хранят ленинградский характер: от легендарных пышечных до редких блинных и пирожковых. Эти места пережили десятилетия и остались почти такими же, как прежде. В подборке — действующие советские заведения, где легко почувствовать атмосферу города прошлого.

Пирожковая, основанная в 1956 году недалеко от Парка Победы, до сих пор встречает посетителей румяными пирожками прямо из печи. Атмосфера сохраняет дух старого Ленинграда: работницы в фартуках мелькают между прилавками, а по залу лениво прогуливается местный кот. Касса стоит отдельно от стеллажей, стены выложены плиткой — простая, но тёплая обстановка, в которой главное место занимает вкус.

Столовая Российской национальной библиотеки остаётся особенным местом, куда могут попасть только читатели РНБ. Она расположена в подвальном помещении, а меню меняется каждый день: супы, вторые блюда, салаты, выпечка, чай и кофе. В центре зала стоит большой советский телевизор, который непрерывно показывает старые фильмы и передачи. Здесь встречаются студенты, исследователи и профессора, создавая атмосферу спокойной и сосредоточенной ленинградской повседневности.

Легендарная пышечная на Большой Конюшенной ведёт свою историю с 1950-х и до сих пор подаёт пышки, щедро посыпанные пудрой. Их предлагают с простым советским кофе или чаем, а вместо салфеток — аккуратно нарезанные бумажки. Очереди у входа возникают почти всегда, и это давно стало частью ритуала: здесь хотят почувствовать вкус прежнего города.

Пышечная на Садовой — менее известная, но такая же атмосферная. Здесь подают большие пышки, почти в два раза крупнее привычных, а интерьер напоминает 80-е. Гости берут горячий кофе с молоком и находят место у стоек, чтобы насладиться простым ленинградским рецептом без лишних украшений.

Кафе «Снежинка» существует более 60 лет и раньше считалось альтернативой знаменитому «Лягушатнику». Благодаря близости к Ленфильму здесь часто можно было увидеть актёров и режиссёров. Сейчас меню стало шире — появилось несколько супов, горячие блюда, десерты и даже алкоголь. Но атмосфера творческой среды и кинематографический дух по-прежнему легко узнаются.

Читайте нас также:
#история #культура #кафе #традиции #атмосфера #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Обнародованы преимущества романов после 45 лет
Изображение к статье: Найдена причина тревожных расстройств у жителей городов
Изображение к статье: Привычный продукт связали со снижением скачков сахара в крови
Изображение к статье: Найден простой способ сохранить молодость

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео