Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эмилия Кларк сломала ребро во время съёмок откровенной сцены в сериале «Пони» 0 269

Lifenews
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эмилия Кларк сломала ребро во время съёмок откровенной сцены в сериале «Пони»

Британская актриса Эмилия Кларк сообщила, что получила травму ребра во время работы над шпионским сериалом «Пони», где ей пришлось сниматься в интенсивных интимных сценах.

Звезда «Игры престолов» рассказала о неприятном инциденте в интервью, посвящённом её новому проекту. По словам актрисы, одна из съёмочных смен закончилась для неё повреждением ребра из-за высокой физической нагрузки во время откровенных эпизодов.

Действие сериала разворачивается в Москве 1970-х годов. Героиня Кларк использует соблазнение как инструмент разведки и вербовки сотрудников КГБ. В один из дней актрисе пришлось в течение нескольких часов подряд участвовать в сценах, имитирующих интимную близость, сразу с тремя партнёрами. Именно это, по её словам, и стало причиной травмы.

Коллега Кларк по проекту Хейли Лу Ричардсон подтвердила инцидент, с иронией отметив хрупкое телосложение актрисы. Сама Эмилия позже уточнила, что травма не была серьёзным переломом и на данный момент она практически полностью восстановилась.

Несмотря на происшествие, Кларк продолжила участие в съёмках, а инцидент не повлиял на производство сериала. Актриса призналась, что относится к случившемуся с юмором и считает подобные ситуации частью профессиональных рисков актёрской работы.

источник

Читайте нас также:
#травма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А когда-то сын королевы Елизаветы купался во всеобщем внимании. Иконка видео
Изображение к статье: Старший сын Бекхэмов обрушился с критикой на родителей: «Фасад безупречности треснул»
Изображение к статье: Маск дал детям необычные имена: от «Властелина колец» до видеоигры
Изображение к статье: Элтон Джон почти полностью ослеп и находит утешение в музыке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Когда прошлый брак не отпускает: что значит дружба с бывшей женой
Люблю!
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео