Британская актриса Эмилия Кларк сообщила, что получила травму ребра во время работы над шпионским сериалом «Пони», где ей пришлось сниматься в интенсивных интимных сценах.

Звезда «Игры престолов» рассказала о неприятном инциденте в интервью, посвящённом её новому проекту. По словам актрисы, одна из съёмочных смен закончилась для неё повреждением ребра из-за высокой физической нагрузки во время откровенных эпизодов.

Действие сериала разворачивается в Москве 1970-х годов. Героиня Кларк использует соблазнение как инструмент разведки и вербовки сотрудников КГБ. В один из дней актрисе пришлось в течение нескольких часов подряд участвовать в сценах, имитирующих интимную близость, сразу с тремя партнёрами. Именно это, по её словам, и стало причиной травмы.

Коллега Кларк по проекту Хейли Лу Ричардсон подтвердила инцидент, с иронией отметив хрупкое телосложение актрисы. Сама Эмилия позже уточнила, что травма не была серьёзным переломом и на данный момент она практически полностью восстановилась.

Несмотря на происшествие, Кларк продолжила участие в съёмках, а инцидент не повлиял на производство сериала. Актриса призналась, что относится к случившемуся с юмором и считает подобные ситуации частью профессиональных рисков актёрской работы.

