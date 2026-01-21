После отказа от концертов в России свободного времени у Кристины Орбакайте стало больше. И артистка его даром не теряет. Последние полгода, кажется, дочь Примадонны только и делает, что путешествует. Недавно Кристина Орбакайте рассказывала в личном блоге о поездке в Париж с семьей. Далее написали о встрече Кристины Орбакайте с мамой Аллой Пугачевой на Кипре: блондинка опубликовала в блоге несколько видео с отметкой в Лимасоле. В Сети иронично пишут, что Обракайте без больших гастролей «живет свою лучшую жизнь».

И вот теперь старшая дочь Примадонны вышла на связь из Германии. На родине Октоберфеста Кристина находится с дочкой, 13-летней Клавдией, и, по всей видимости, с мужем Михаилом Земцовым. Скорее всего, именно он и снимал артистку с ребенком во время их роскошного завтрака. 54-летняя Орбакайте, отметим, выглядела великолепно.

Надо сказать, что последние четыре года для большой семьи Пугачевых-Галкиных-Орбакайте выдались непростыми. Аллу Борисовну постоянно ругают в Сети и в интервью ее коллеги и теперь уже бывшие друзья. Отчим Кристины, иноагент Максим Галкин, пропадает на бесконечных гастролях в вечной разлуке с женой и детьми. Старший сын Орбакайте, Никита Пресняков, пережил развод в эмиграции. И только Кристина Орбакайте выкладывает в соцсети исключительно счастливые моменты из своих поездок с дочерью и мужем. Даже в новогоднем поздравлении в личном блоге исполнительница хита «Губки бантиком» не стала делать акценты на негативе, которого и так хватает:

«Спасибо моей вдохновляющей команде. Спасибо моей большой и дружной семье...»

Стройная фигура Кристины Орбакайте, не претерпевшая видимых изменений после появления детей на свет, вызывает устойчивую зависть. Действительно, ну как не позавидовать человеку, не испытывающему проблем с поддержанием веса? На самом деле, судя по слухам, наша изящная звезда сцены периодически прибегает к диете.

Много лет назад, предложив Кристине роль в фильме «Любовь-морковь», режиссер также попросил ее похудеть. Кристина воспользовалась так называемой тибетской диетой – именно она помогла Орбакайте быстро похудеть, а ведь сбросить вес при отсутствии излишков – задача не из легких. В основе диеты лежат специальные препараты, которые провоцируют вывод лишней жидкости и шлаков из организма, стимулируют процесс сжигания жира. Следует помнить, что прием таблеток требует постоянного врачебного контроля, так как эффективные препараты для похудения не могут быть абсолютно безопасными.

По слухам, Кристина Орбакайте также пользуется в жизни и другой диетой. Эта методика похудения разрешает употреблять лишь продукты зеленого цвета – это, в первую очередь, огурцы, зеленые сорта яблок, листовой салат, разнообразная зелень и пр. Длительность диеты не так велика – всего 5 дней, зато результат вполне ощутим – в среднем уходит 2-4 лишних килограмма.

В чем секрет предлагаемой вашему вниманию «зеленой» диеты? Все достаточно просто – плоды такого цвета имеют в своем составе большое количество витамина С. В них также наблюдается высокая концентрация веществ, убивающих раковые клетки. Употребление зеленых овощей способствует обогащению организма кислородом. «Зеленое» меню помогает наладить обменные процессы, выводит лишнюю жидкость и стимулирует деятельность кишечника, что и помогает эффективно сбрасывать вес.

Ученые не отрицают пользы зеленых продуктов, особо выделяя разные виды капусты, которые просто идеально подходят для диеты. Они утверждают, что не стоит ограничиваться одной порцией полезной пищи – их должно быть как минимум три, а лучше – пять или шесть.

Вполне вероятно, что диета Кристине Орбакайте абсолютно не нужна – певица выкладывает весь свой потенциал на сцене. Судя по тому, что популярность героини нашей статьи не собирается сходить на «нет», проблема лишнего веса ей еще долго грозить не будет.