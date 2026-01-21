Baltijas balss logotype
Хулио Иглесиас прокомментировал скандальные обвинения и заявил о своей невиновности

Lifenews
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
82-летний испанский певец Хулио Иглесиас публично высказался о выдвинутых против него обвинениях в сексуальном насилии. Артист признался, что происходящее стало для него тяжелым эмоциональным ударом, и категорически отверг все обвинения.

Хулио Иглесиас нарушил молчание после появления заявлений со стороны двух человек, ранее работавших в его доме. По словам музыканта, он никогда не допускал насилия, давления или неуважительного отношения к женщинам и считает обвинения полностью необоснованными.

«С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения двух человек, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что применял насилие, принуждение или относился с неуважением к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне огромную печаль», — подчеркнул Иглесиас.

Певец отметил, что за долгие годы карьеры ему не приходилось сталкиваться с подобной враждебностью. Несмотря на возраст, он намерен защищать свои честь и достоинство в судебном порядке и доказать свою правоту.

Хулио Иглесиас также поблагодарил поклонников за поддержку, признавшись, что слова любви и преданности помогают ему сохранять внутреннюю силу в непростой период. По словам артиста, он готов открыто говорить правду и отстаивать свое имя перед лицом серьезных обвинений.

Источник

