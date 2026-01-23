Baltijas balss logotype
Gucci отказал Эштону Кутчеру в сотрудничестве из-за веса 0 259

Lifenews
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Gucci отказал Эштону Кутчеру в сотрудничестве из-за веса

Актёр Эштон Кутчер рассказал, что в молодости его уволили из рекламной кампании Gucci из-за лишнего веса. В интервью Entertainment Tonight он вспомнил, как договорился о съемках с Домом моды, которым тогда руководил Том Форд, и полетел в Италию для участия в показе.

«Я прибыл в Италию на показ, и на мне надели что-то вроде розового Speedo», — рассказал Кутчер, отметив, что тогда весил 81 кг. По его словам, Форд сказал: «Он слишком толстый», после чего модель и был исключён из кампании.

Сегодня Кутчер вспоминает этот случай с юмором: «Теперь я смеюсь над этим вместе с ним, а он говорит: "Ты действительно был слишком толстым". А я такой: "Чувак, я весил 81 кг! О чём ты вообще?"».

Актёр подчеркнул, что решение Форда не было личным оскорблением: «Он хотел видеть именно то, что считал правильным. Это не значит, что я был хуже, просто в тот момент я был не таким, как он хотел».

Кутчер также поделился опытом работы моделью с 19 лет и отметил, что даже самые красивые люди часто не уверены в себе: «Если вы долго смотритесь в зеркало, обязательно найдёте, что можно было бы изменить в собственной внешности».

Источник

#мода #юмор #интервью #реклама #вес #самооценка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

