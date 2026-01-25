Baltijas balss logotype
43-летнему принцу Уильяму запрещают ездить на самокате 0 184

Lifenews
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сыну короля тоже хочется проехать с ветерком.

Сыну короля тоже хочется проехать с ветерком.

Будущий монарх желает обеспечить «новый старт» для своих троих детей.

Принцу Уильяму запретили ездить на своем электросамокате на территории его нового дома в Виндзорском Большом парке, как утверждается.

Уильям и Кэтрин переехали в Forest Lodge, здание, внесенное в список памятников архитектуры II степени, расположенное на обширном поместье площадью 4800 акров в Беркшире, после того как в прошлом году покинули свою прежнюю резиденцию Adelaide Cottage.

lloo.png

Они решили сделать этот особняк в георгианском стиле своим «домом навечно» и стремятся обеспечить «новый старт» для своих троих детей: 12-летнего принца Джорджа, 10-летней принцессы Шарлотты и 7-летнего принца Луи.

Но хотя этот особняк с восемью спальнями является улучшением по сравнению с их прежним жилищем — ведь Forest Lodge в два раза больше Adelaide Cottage — для будущего короля, похоже, есть один небольшой недостаток.

Правила королевского парка гласят, что электросамокаты, любимый вид транспорта Уильяма, «не допускаются» на территории «из соображений безопасности и управления дорожным движением».

Это означает, что он не сможет мчаться на своем двухколесном транспортном средстве, как делал это ранее, живя в отдельном поместье Виндзорского замка, расположенном всего в четырех милях отсюда.

«Уильям любил ездить на своем электросамокате по замку, так как там не было запрета», — рассказал инсайдер газете The Sun. «Но, конечно, он более чем счастлив и готов соблюдать правила в отношении электросамокатов в Виндзорском Большом парке».

Впервые о том, что отец троих детей инвестировал в электросамокат, чтобы мчаться по замку, было сообщено в июле 2023 года. Он приобрел его, чтобы сократить время на поездку в три мили, чтобы навестить своего отца, короля Чарльза.

Принц, который известен как любитель окружающей среды, с тех пор часто замечают, как он использует экологичный вид транспорта при выполнении своих королевских обязанностей.

Он порадовал поклонников королевской семьи, когда в июле 2024 года его заметили мчащимся на электросамокате по королевской резиденции в Беркшире.

В социальных сетях появилось видео, на котором Уильям, одетый в синий джемпер с белой рубашкой под ним и черные брюки, без труда едет в стильных солнцезащитных очках.

А в октябре Уильям снова был замечен на электросамокате, когда он приветствовал актера Юджина Леви во время съемок эпизода для его сериала Apple+ TV «Неохотный путешественник».

В клипе принц без труда скользит на самокате, а затем контролируемо останавливается и спускается с него перед ведущим шоу, что заставляет Юджина расхохотаться.

«Это твой способ передвижения?» — спросил Юджин, на что принц подтвердил, что это так, когда он «на территории».

«У меня очень низкий порог приключений, поэтому я на самом деле никогда не ездил на таком», — добавил Юджин.

«Он хорошо ездит, это довольно весело», — ответил Уильям.

Читайте нас также:
#безопасность #социальные сети #принц Уильям #электросамокат
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

