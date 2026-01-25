Энрике Иглесиас поделился редким моментом идиллии с одной из наследниц от Анны Курниковой. Милый пост испанского певца сразу же взорвал комментарии в Сети.

Энрике Иглесиас и его любимая жена, российская теннисистка Анна Курникова, вместе уже больше 20 лет. Пара всегда предпочитала скрывать подробности личной жизни. Чаще всего те кадры супругов с подрастающими детьми, которые мы видели в соцсетях и зарубежных СМИ, были сделаны ушлыми папарацци. Сами Энрике и Анна тоже порой публиковали в личных блогах фото и видео с наследниками, но все же не так часто, как хотели поклонники.

А тут внезапно оба, и певец, и спортсменка, начали радовать поклонников неожиданными фотографиями. Недавно родившая Анна Курникова показала детей от Энрике Иглесиаса, из-за чего в Сети возникли споры, кто на кого похож в этой звездной семье. В итоге поклонники пришли к мнению, что трое ребятишек растут копией мамы, и только четвертый - вылитый отец.

А сейчас и Энрике порадовал подписчиков личного микроблога в Instagram внезапным и забавным роликом с подросшей наследницей Марией. Артист и его красавица-дочь на камеру исполнили песенку. Причем девочка успела покомандовать звездным папой, который слишком рано стартовал.

Многие интернет-пользователи подметили, что из Марии и Энрике вышла отличная команда, на которую приятно смотреть. Но куда больше комментариев под видео было посвящено тому, что Маша растет полной копией Анны Курниковой.

«Уже маленькая звездочка»; «Она красавица»; «Видно, что она папина дочка»; «Она похожа на свою маму»; «Это принцесса, босс»; «Прекрасная семья»; «Маленькая копия Анны»; «Маша-командирша»; «Она как мини Анна»; «Прямо как ее мама»; «Какой серьезный и старательный папа. Важная съемка»; «Она с рождения готова»; «Полностью похожа на Анну», — восторгаются подписчики блога Иглесиаса.