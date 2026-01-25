Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дочь Курниковой и Иглесиаса растет настоящей красоткой 0 411

Lifenews
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дочь Курниковой и Иглесиаса растет настоящей красоткой

Певец и спортсменка радуют своих поклонников семейной идиллией.

Энрике Иглесиас поделился редким моментом идиллии с одной из наследниц от Анны Курниковой. Милый пост испанского певца сразу же взорвал комментарии в Сети.

Энрике Иглесиас и его любимая жена, российская теннисистка Анна Курникова, вместе уже больше 20 лет. Пара всегда предпочитала скрывать подробности личной жизни. Чаще всего те кадры супругов с подрастающими детьми, которые мы видели в соцсетях и зарубежных СМИ, были сделаны ушлыми папарацци. Сами Энрике и Анна тоже порой публиковали в личных блогах фото и видео с наследниками, но все же не так часто, как хотели поклонники.

А тут внезапно оба, и певец, и спортсменка, начали радовать поклонников неожиданными фотографиями. Недавно родившая Анна Курникова показала детей от Энрике Иглесиаса, из-за чего в Сети возникли споры, кто на кого похож в этой звездной семье. В итоге поклонники пришли к мнению, что трое ребятишек растут копией мамы, и только четвертый - вылитый отец.

kopiya-anny-iglesias-pokazal-podrosshuyu-krasavicu-doch-ot-kurnikovoy.jpg

А сейчас и Энрике порадовал подписчиков личного микроблога в Instagram внезапным и забавным роликом с подросшей наследницей Марией. Артист и его красавица-дочь на камеру исполнили песенку. Причем девочка успела покомандовать звездным папой, который слишком рано стартовал.

Многие интернет-пользователи подметили, что из Марии и Энрике вышла отличная команда, на которую приятно смотреть. Но куда больше комментариев под видео было посвящено тому, что Маша растет полной копией Анны Курниковой.

2fedorov.jpg

«Уже маленькая звездочка»; «Она красавица»; «Видно, что она папина дочка»; «Она похожа на свою маму»; «Это принцесса, босс»; «Прекрасная семья»; «Маленькая копия Анны»; «Маша-командирша»; «Она как мини Анна»; «Прямо как ее мама»; «Какой серьезный и старательный папа. Важная съемка»; «Она с рождения готова»; «Полностью похожа на Анну», — восторгаются подписчики блога Иглесиаса.

Читайте нас также:
#instagram #певец #знаменитости #дочь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что такое проба золота и зачем она нужна
Изображение к статье: Эта красавица затмит свою мамочку. Иконка видео
Изображение к статье: Обнаружен простой способ снизить риск болезни почек
Изображение к статье: Знаменитый артист в компании извивающихся, земноводных. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дайте мне денег во имя Бога! Пастор призвал прихожан отдать последнее
Lifenews
Изображение к статье: Феноменальное дитя на фоне культового здания. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему медленный секс становится новым интимным трендом
Люблю!
Изображение к статье: Трампа могут «уволить»?! Раскрыта причина перемены позиции США по захвату Гренландии
В мире
Изображение к статье: В США назвали модернизацию русского «Адмирала Нахимова» политическим театром
В мире
Изображение к статье: Мировые рынки в состоянии шока после событий в Японии – Bloomberg
Бизнес
Изображение к статье: Дайте мне денег во имя Бога! Пастор призвал прихожан отдать последнее
Lifenews
Изображение к статье: Феноменальное дитя на фоне культового здания. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему медленный секс становится новым интимным трендом
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео