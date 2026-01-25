На протяжении истории люди искали возможность заглянуть в будущее, прибегая к самым странным методам предсказаний. Некоторые из них поражают воображение и сегодня.

Гадание на внутренностях животных

Метод изучения печени и других органов животных был популярен у этрусков и римлян. Особенно известен римский гаруспик Спуринна, который предсказывал судьбу Юлия Цезаря. Его знаменитое предупреждение о «мартовских ид» вошло в историю и литературные произведения, хотя в реальности предсказание было менее точным и могло основываться на знании заговора.

Попугайская астрология

В Южной Индии и Сингапуре попугаи использовались для выбора карт, определяющих судьбу клиента. Один попугай по имени Мани предсказывал результаты футбольных матчей чемпионата мира 2010 года, хотя финал оказался для него неудачным.

Скатомантия

Гадание на фекалиях практиковалось с древних времён. В Египте жрецы изучали движения жуков-скарабеев, а современные методы включают анализ помёта птиц или даже человека по форме, текстуре и запаху.

Рампология

Прорицание по форме ягодиц, популяризированное Джекки Сталлоне, использует отпечатки или фотографии ягодиц для предсказания будущего. Метод применялся и для животных, например, доберманов.

Аспарамантия

Предсказания с помощью побегов спаржи стали известны благодаря Джемайме Пакингтон из Англии. Побеги подбрасываются в воздух, а их падение интерпретируется как предзнаменование событий, включая спортивные результаты и даже королевские события.

Лапомантия

Гадание по кошачьим лапам изучает линии и форму лап животного, якобы позволяя понять внутренний мир питомца и его особенности.

Гадание по ареолам

Метод, популярный в Японии, использует форму и цвет ареолы для определения черт характера и судьбы человека. Пропагандировала его Эри Коидзуми, которая также выступала как комик.

Столоверчение

Римский метод гадания с кольцом и буквами на столе, позже популяризированный в США и Европе, позволял получать ответы на вопросы через движение кольца по буквам.

Автоматическое письмо

Техника, используемая медиумами и спиритистами, когда сообщения «приходят» от потусторонних сущностей через письма без сознательного контроля пишущего.

Алектромантия

Гадание с петухами, когда птица клюёт зерно, соответствующее буквам алфавита. Метод использовался для предсказаний, включая политические события, например, во времена императора Валента.

Эти необычные методы показывают, насколько изобретательными были люди в попытках заглянуть в будущее, иногда смешивая мистику с наблюдением за природой и животными.

источник