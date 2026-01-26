Baltijas balss logotype
Знаменитая писательница Агата Кристи росла необразованной и скучной девушкой 0 211

Lifenews
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олицетворение британского характера.

Олицетворение британского характера.

Она получала удовольствие, придумывая запутанные истории об отравлениях, предательстве и кровопролитии.

Детективные романы Агаты Кристи (1890-1976) увлекают читателей уже более века, но даже спустя 50 лет после смерти сама она остается загадкой. В интервью Би-би-си в 1955 году были раскрыты некоторые секреты писательницы, которая была столь же сложной, как и сюжеты ее произведений.

Агате Кристи потрясающе удавалось прятаться у всех на глазах. Она выглядела как добродушная пожилая дама в шубе, которая любит садоводство, хорошую еду, семью и собак.

При всем своем безобидном виде писательница получала удовольствие, придумывая запутанные истории об отравлениях, предательстве и кровопролитии, которые потом становились бестселлерами. Она редко рассказывала о том, как работает ее изобретательный ум.

Кристи была очень застенчивой, но в 1955 году она согласилась дать редкое интервью в своей лондонской квартире для радиопрограммы Би-би-си.

В нем писательница рассказала, как нетрадиционное детство разжигало ее воображение, почему писать пьесы было легче, чем романы, и как она могла закончить книгу за три месяца.

Агата Миллер (ее девичья фамилия) родилась в благополучной семье в 1890 году и в основном получала образование на дому. На вопрос о том, как она начала писать, Кристи отвечала: «Я связываю это с тем, что у меня никогда не было образования». [...] В конце концов я все-таки пошла в школу в Париже, когда мне было 16 или около того. Но до тех пор, кроме обучения основам арифметики, я не получала никакого образования».

Кристи описывает свое детство как полное великолепного безделья, но уже тогда у нее был неуемный аппетит к чтению. «Я придумывала истории и играла разные роли, и нет ничего лучше скуки, чтобы заставить тебя писать. Так что к 16 или 17 годам я написала довольно много рассказов и один длинный, унылый роман», — говорила она.

Читайте нас также:
#образование #интервью #литература #мистика #детство #творчество #Агата Кристи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
