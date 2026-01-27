Его мама бежала в США с возлюбленным, но ей простили.

Супруга Никиты Михалкова поделилась редким семейным фото из архива. Повод оказался особенным для легендарной династии.

На снимке, размещённом женой режиссёра, позировали совсем молодой, с чёрными усами и волосами, Никита Сергеевич, его старший брат Андрей Кончаловский с сыном Егором, мама Наталья Кончаловская, Татьяна Михалкова, а также её дочь Анна. Многие поклонники увидели этот раритет впервые и не могли не восхититься породистым семейством.

«Какие чудесные дети! Очень хорошее, красивое фото!», «Какая красивая семья», «Прекрасная интеллигентная женщина высокой породы», «Светлая память», — отметили фолловеры, которых особенно впечатлила стать матери Михалкова.

Напомним, Наталья Петровна Кончаловская скончалась в Москве еще в 1988 году.

В 1927 году без ведома родителей поехала в США со своим возлюбленным — Алексеем Алексеевичем Богдановым, представителем «Амторга», коммерсантом. Богданов по телеграфу получил развод от первой жены и во время морского путешествия из Йокогамы в Сан-Франциско женился на Кончаловской. Вскоре они расстались, и в Россию вернулись порознь.

В течение 52 лет она состояла в браке с Сергеем Михалковым. Была известной поэтессой, писательницей и переводчицей. Помимо сыновей от Михалкова, Андрея и Никиты, у Натальи Петровны была и старшая дочь от первого неудавшегося брака с коммерсантом Алексеем.

Союз быстро распался, а Екатерину удочерил Сергей Михалков, дав ей свое отчество и фамилию. Единокровная сестра Никиты и Андрея Сергеевича умерла в 1999 году.