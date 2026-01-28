Певица Анна Семенович и ее избранник, Денис Шреер, впервые провели отпуск на острове Пхукет. Пара остановилась в элитной вилле с частным бассейном для полного отдыха.

Стоимость проживания в подобных апартаментах в январе достигает 2200 евро за сутки. За две недели проживания расходы пары превысили 30 000 евро. Певица в шутку отметила, что ее молодой человек словно специально выкупил этот дом для нее. После Пхукета влюбленные отправились в столицу Таиланда.

В Бангкоке Семенович и Шреер остановились в пятизвездочном отеле с высоким рейтингом. Артистка показала подписчикам просторный номер с кроватью «king-size» и панорамными окнами. Стоимость проживания в таких апартаментах составляет примерно 1300 евро за ночь.

Ранее 45-летняя исполнительница обратилась к косметологу для проведения омолаживающей процедуры и зафиксировала процесс на камеру. Артистка отметила, что решила на инъекции популярного сегодня средства по рекомендациям знакомых.

Бывшая солистка коллектива «Блестящие», которая испытывает страх перед уколами, тем не менее согласилась на эту затею ради внешней привлекательности. Анна выбрала новый препарат Plinest Fast, известный своими свойствами: он способствует повышению тонуса кожи, помогает избавиться от мелких морщинок и отечности. Компонент извлекается из семенной жидкости лосося.

Напомним, что певица официально раскрыла свой роман с бизнесменом полтора года назад. В 2026 году пара планирует скромную свадьбу, однако сначала Шрееру нужно завершить развод с супругой, проживающей в Германии.