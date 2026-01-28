Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жених потратил 30 000 евро на отдых Анны Семенович 0 382

Lifenews
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Знаменитая певица омолаживается семенем лосося.

Певица Анна Семенович и ее избранник, Денис Шреер, впервые провели отпуск на острове Пхукет. Пара остановилась в элитной вилле с частным бассейном для полного отдыха.

1001.jpg

Певица Анна Семенович и ее избранник, Денис Шреер, сначала остановились на острове Пхукет. Пара остановилась в элитной вилле с частным бассейном для полного отдыха.

Стоимость проживания в подобных апартаментах в январе достигает 2200 евро за сутки. За две недели проживания расходы пары превысили 30 000 евро. Певица в шутку отметила, что ее молодой человек словно специально выкупил этот дом для нее. После Пхукета влюбленные отправились в столицу Таиланда.

В Бангкоке Семенович и Шреер остановились в пятизвездочном отеле с высоким рейтингом. Артистка показала подписчикам просторный номер с кроватью «king-size» и панорамными окнами. Стоимость проживания в таких апартаментах составляет примерно 1300 евро за ночь.

Ранее 45-летняя исполнительница обратилась к косметологу для проведения омолаживающей процедуры и зафиксировала процесс на камеру. Артистка отметила, что решила на инъекции популярного сегодня средства по рекомендациям знакомых.

Бывшая солистка коллектива «Блестящие», которая испытывает страх перед уколами, тем не менее согласилась на эту затею ради внешней привлекательности. Анна выбрала новый препарат Plinest Fast, известный своими свойствами: он способствует повышению тонуса кожи, помогает избавиться от мелких морщинок и отечности. Компонент извлекается из семенной жидкости лосося.

Напомним, что певица официально раскрыла свой роман с бизнесменом полтора года назад. В 2026 году пара планирует скромную свадьбу, однако сначала Шрееру нужно завершить развод с супругой, проживающей в Германии.

Читайте нас также:
#туризм #шоу-бизнес #отдых #свадьба #косметология #Анна Семенович #знаменитости #роман #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Суд Москвы рассмотрит иск Виталия Бородина к Алле Пугачёвой
Изображение к статье: Раскрыто предназначение ветхозаветного Ковчега завета
Изображение к статье: Психиатр предупредил об опасности просмотра ускоренных видеороликов
Изображение к статье: Поворот в скандале: команда готова отказаться от организации концерта имени Паулса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 типов женщин, отношения с которыми чаще всего заходят в тупик
Люблю!
Изображение к статье: Викторию Бекхэм наградили французским Орденом искусств и литературы на фоне напряжённости в семье
Lifenews
Изображение к статье: За Латвию несёт ответственность народ Латвии, и мы как его часть - Браже
Политика
Изображение к статье: Какая еда способна замедлить опьянение?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Импотенция это признак скорой смерти - ученые
Lifenews
Изображение к статье: Почему кошка ходит за хозяином по пятам: истинные причины такого поведения
Люблю!
Изображение к статье: 5 типов женщин, отношения с которыми чаще всего заходят в тупик
Люблю!
Изображение к статье: Викторию Бекхэм наградили французским Орденом искусств и литературы на фоне напряжённости в семье
Lifenews
Изображение к статье: За Латвию несёт ответственность народ Латвии, и мы как его часть - Браже
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео