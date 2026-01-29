«Контактов нет вообще, никаких. Это уровень Бруклина Бекхэма — она полностью отрезала его от себя».

Принцесса Евгения, младшая дочь лишенного всех титулов Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, полностью прекратила общение со своим отцом. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источников, близких к королевской семье, принцесса отказалась навещать бывшего принца Эндрю во время рождественских праздников и не поддерживает с ним никаких контактов. Решение прекратить общение с отцом было, вероятно, принято на фоне продолжающегося скандала вокруг связей ее отца с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном. По словам инсайдеров, решение дочери разбило Эндрю сердце.

«Контактов нет вообще, никаких. Это уровень Бруклина Бекхэма — она полностью отрезала его от себя», — приводит издание слова источника. При этом старшая дочь Эндрю Беатрис пытается сохранять баланс между общением с родителями и остальными членами королевской семьи.

Ранее сообщалось, что у ворот особняка Роял-Лодж в Виндзоре, откуда вскоре должен съехать бывший принц Эндрю, была замечена грузовая машина. Это означает, что экс-герцог Йоркский готовится покинуть 30-комнатный особняк, где прожил более двух десятилетий.

Принцесса Евгения, полное имя — Евгения Виктория Елена (род. 23 марта 1990) — член королевской семьи Великобритании, младшая дочь младшего брата короля Карла III Эндрю, и Сары Фергюсон. Является 12-й в линии наследования трона шестнадцати государств Содружества после дочерей своей старшей сестры, Беатрис.

12 октября 2018 года Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка. 25 сентября 2020 года супруги сообщили, что ждут рождения первенца в начале следующего года. 9 февраля 2021 года в госпитале Портланд в Лондоне Евгения родила сына, которого назвали Огаст Филипп Хоук Бруксбэнк.

24 января 2023 года стало известно, что Евгения беременна во второй раз. 30 мая 2023 года она родила сына, которого назвали Эрнест Джордж Ронни.