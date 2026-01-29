Baltijas balss logotype
62-летняя Вика Цыганова призывает Путина прекратить бесчинства Собчак 0 654

Lifenews
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эта скрепная Вика в свои года вполне еще свежа.

Эта скрепная Вика в свои года вполне еще свежа.

"Антиправославное, античеловечное, лживое и грязное семейство".

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале возмутилась скандальному поведению журналистки Ксении Собчак и ее мужа, театрального режиссера Константина Богомолова.

Цыганова заявила, что спектакли Богомолова содержат разврат и пропагандируют ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Она заявила, что режиссер ходит по сцене голым. Артистка также напомнила про скандальную свадьбу режиссера с Собчак. Она призвала президента России Владимира Путина обратить внимание на семью телеведущей.

«У Верховного нет времени контролировать всё, что происходит на «культурном фронте» — здесь вопросы к Минкульту. Но очень хочется, чтобы Президент наконец обратил внимание на антиправославное, античеловечное, лживое и грязное семейство Собчако-Богомоловых. Они порочат Россию одним своим существованием», — заявила артистка.

По мнению Цыгановой, только Путин может навести порядок в России.

В январе глава ФПБК Виталий Бородин раскритиковал театральные работы Богомолова, ссылаясь на обратную связь от зрителей.

Бородин сопроводил публикацию видеороликом от подписчицы, в котором девушка возмущалась неприличным контентом на спектакле Богомолова. Россиянка заявила, что была шокирована постановкой.

Ранее сообщалось, что Собчак устроила «дикие танцы» на концерте Леонтьева за границей.

4 апреля 2014 года Цыганова вручила Геннадию Зюганову наградной лист его отца. Ранее Виктории Юрьевне передали этот документ два ветерана во время её уличного концерта в Севастополе. Наградной лист со времён Великой Отечественной войны хранился в городском архиве. Лидер КПРФ вручил В. Ю. Цыгановой памятную медаль ЦК КПРФ «90 лет СССР» за вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

С 4 по 7 мая 2014 года в аннексированных Россией Крыму и Севастополе с рабочим визитом находился лидер КПРФ Г. А. Зюганов. На праздничном концерте, организованном партией в Севастополе, выступала и Цыганова. Там же она и её муж, Вадим Цыганов, были награждены медалями ЦК КПРФ «70 лет освобождения Крыма и Севастополя».

В ходе президентских выборов 2018 года была доверенным лицом Владимира Путина. В 2019 году стала кандидатом в депутаты Государственной думы по Комсомольскому избирательному округу от партии «Единая Россия». Проиграла выборы кандидату от ЛДПР Ивану Пиляеву. В феврале 2022 года поддержала вторжение России на Украину, мотивировав поддержку вторжения основными мифами и нарративами российской антиукраинской пропаганды. В октябре 2022 года опубликовала клип на песню «Вагнер», ставшим неофициальным гимном ЧВК Вагнер, выступала с другими прокремлёвскими исполнителями на провластных мероприятиях, в поддержку российского нападения. В октябре 2023 года вышло интервью Юрию Дудю Вики Цыгановой и её супруга. В разговоре с журналистом Цыганова заявила, что поддерживает войну на Украине из-за православия, веры в ряд конспирологических теорий, в том числе о существовании мирового правительства, которое обмануло Владимира Путина, а также об уважении к наёмникам ЧВК «Вагнер». После выхода интервью Вика Цыганова призвала не смотреть его, так как оно «сгенерировано нейросетью».

