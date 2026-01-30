Baltijas balss logotype
60-летний комик Стиллер мужественно сопротивляется напастям

Lifenews
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 60-летний комик Стиллер мужественно сопротивляется напастям

Но хирургическое вмешательство в организм мужчины не проходит бесследно.

60-летний актер пугает фанатов своим видом на трибунах: последствия тяжелой болезни оказались сильнее комедийного таланта.

Американский актер Бен Стиллер («Ночь в музее», «Образцовый самец») - фанат баскетбола. На матчах «Нью-Йорк Никс» его можно видеть регулярно. И вдосталь посудачить по поводу ужасного внешнего вида этого 60-летнего мужчины.

Буквально за пару лет Бен превратился в настоящую мумию. Высох, осунулся, покрылся глубокими морщинами. Седые волосы довершают безрадостную картину. У Стиллера наследственное биполярное расстройство, но не в нем причина перемен. Скорее всего, это следствие рака простаты.

Страшный диагноз актеру поставили в 2014 году. Болезнь обнаружили случайно - Бен не испытывал никаких симптомов. К счастью для него, анализ PSA выявил недуг на ранней стадии. Операция прошла успешно, и болезнь вроде удалось победить. Но такое хирургическое вмешательство в организм мужчины не проходит бесследно.

В начале карьеры встречался с такими актрисами, как Джинн Трипплхорн, Джанин Гарофало, Калиста Флокхарт и Аманда Пит.

13 мая 2000 года он женился на Кристин Тейлор. Свадебная церемония прошла на острове Кауаи, Гавайи. Они познакомились на съёмках короткометражного фильма «Тепловое видение и Джек». Пара вместе появилась на экране в фильмах «Образцовый самец», «Вышибалы», «Солдаты неудачи», «Образцовый самец 2» и сериале «Замедленное развитие». У них двое детей — дочь Элла Оливия (род. 10 апреля 2002) и сын Куинли Демпси (род. 10 июля 2005). В мае 2017 года Стиллер и Тейлор объявили о расставании. Затем пара воссоединилась.

В 1999 году и позже в 2001 году в интервью признался в том, что страдает биполярным расстройством психики (маниакально-депрессивным психозом). По его словам, заболевание передалось ему от родителей. Однако позже, в 2006 году, он опроверг эту информацию: «Я в шутку сказал, что иногда бываю немного сумасшедшим, а журналисты изобразили меня маньяком-психопатом!»

Бен Стиллер также придерживается вегетарианства; он исключил из рациона кофе и мясо.

Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    30-го января

    Может в вегетарианстве вся проблема? Сколько видел вегетарианцев со стажем, все они выглядели не очень.

    3
    2

