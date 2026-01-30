Baltijas balss logotype
73-летнему Укупнику приезжать в Латвию помогает израильский паспорт 1 6392

Lifenews
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отцом младшей доченьки артист стал в 58 лет.

Отцом младшей доченьки артист стал в 58 лет.

Заслуженный артист РФ старается избегать санкций.

Адвокат Александр Бенхин рассказал «Абзацу», что заслуженный артист России Аркадий Укупник не попал под санкции Латвии и не лишился своего жилья в Юрмале из-за второго гражданства.

«Что касается Укупника, у него, возможно, есть израильское гражданство. Он мог зарегистрировать жилье как израильтянин, поэтому под формальные санкции граждан РФ не подпадает», — заявил адвокат. Бенхин предположил, что Укупник зарегистрировал свою недвижимость за границей как израильтянин. С юридической точки зрения так на артиста сложнее наложить санкции. По словам адвоката, «закручивание гаек» в Балтии началось еще с 2014 года.

Аркадий Семёнович Укупник (род. 18 февраля 1953, Каменец-Подольский, Каменец-Подольская область) — советский и российский композитор, музыкант, певец, актёр, продюсер группы «Кар-Мэн». Заслуженный артист России (2004).

Ukupnik-PugachevaA.jpg

В конце 1970-х состоялся первый брак с Лилией Лельчук. Сын — Григорий Лельчук (род. 1980).

Со второй женой, Мариной Никитиной, Укупник познакомился случайно: он подвёз её на машине домой, после чего оказалось, что они соседи и живут в одном многоквартирном доме. Дочь — Юнна Никитина (род. 1987) — художник, окончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина, факультет режиссуры, работала на радио «Свобода». Внучка (род. 2020).

Третья жена, Наталья Укупник (Турчинская, дев. Бутова) — глава туристической фирмы. Дочь — София Укупник (род. 2011).

В апреле 2025-го власти Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу.

До этого в черный список артистов, которым запрещено приезжать в Латвию, внесли актера Данилу Козловского. Въезд также запретили музыканту Вадиму Мотылеву, известному под псевдонимом Slimus. Латвия также попросила ЕС полностью прекратить выдавать россиянам шенгенские визы.

#звезды #Юрмала #санкции #Латвия #черный список #певец #композитор
Оставить комментарий

    реалист
    30-го января

    какой же он мерзкий, этот израильтянин.

    11
    7

