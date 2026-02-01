Долина рассказала, что снимает квартиру из-за нехватки денег на покупку новой. В Юрмале у нее две роскошные квартиры, но использовать она их также не может.

Певица Лариса Долина пока не может приобрести новую квартиру, поэтому снимает жилье. «Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно», — сказала Долина. Она добавила, что взяла аренду на длительный срок, и допустила, что в будущем купит эту квартиру.

Певица не уточнила, где располагается ее съемная квартира, однако рассказала, что район хороший. Она также сообщила, что ее кошки переехали вместе с ней.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийской Юрмале общей стоимостью более миллиона евро (или 95 миллионов рублей). Об этом предупредил адвокат Александр Бенхин.

Юрист напомнил, что звезда не может распоряжаться недвижимостью из-за санкций. Квартиры Долиной попали под заморозку, из-за чего она не имеет возможности оплатить коммунальные счета или продать жилье.

«Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги», — объяснил Бенхин. Он добавил, что в сейме Латвии обсуждают возможность национализировать имущество попавших под санкции россиян.

При этом заплатить долги или продать жилье через третьи лица Долина тоже не может — это считается уголовным преступлением. По словам адвоката, в такой ситуации певица может только подать в суд на государство и попробовать снять санкции, доказав их необоснованность.

«Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это снова уголовное преступление. Там гонорар исчисляется в десятках, если не в сотнях тысяч евро. Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы», — отметил Бенхин.