Ким Кардашьян снова оказалась в центре слухов о личной жизни. По данным британских таблоидов, телезвезда и бизнесвумен уже несколько месяцев поддерживает романтические отношения с одним из самых известных гонщиков современности — Льюисом Хэмилтоном .

Тайный визит в Великобританию

Как сообщает Daily Mail, на этой неделе 45-летняя Ким Кардашьян прилетела в Великобританию специально ради встречи с 41-летним пилотом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. По информации источников, звезда провела в стране всего около суток, однако этот визит был тщательно спланирован и максимально закрыт от посторонних глаз.

Инсайдер утверждает, что Кардашьян прибыла на личном самолёте стоимостью порядка 100 миллионов фунтов стерлингов, в сопровождении трёх телохранителей. Такой уровень мер безопасности, по словам источника, был необходим, чтобы избежать внимания папарацци.

Романтический уик-энд без лишних глаз

По данным издания, пара остановилась в одном из самых роскошных отелей — эксклюзивном особняке Эстель, где Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон позволили себе приватный романтический вечер. В программу уик-энда вошли ужин в закрытом формате и спа-процедуры, доступные лишь для VIP-гостей.

«Всё это выглядело очень романтично. Ким и Льюис воспользовались всеми удобствами, которые предлагал отель», — рассказал источник, близкий к персоналу.

Как пара покидала отель

По словам очевидцев, в воскресенье около 11 часов утра Кардашьян и Хэмилтон покинули отель вместе. Они уехали на двух автомобилях, на которых Ким ранее прибыла из аэропорта. Ни один из них не стал делать публичных заявлений, а представители знаменитостей пока воздерживаются от комментариев.

Не первая встреча

Стоит отметить, что Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон знакомы уже не первый год — их неоднократно видели вместе на светских мероприятиях и модных показах. Однако ранее их общение считалось исключительно дружеским. Новый визит Кардашьян в Великобританию вновь подогрел слухи о том, что отношения пары вышли за рамки приятельских.

