Новые архивы по делу Эпштейна вызвали скандал вокруг политиков и миллиардеров 0 372

Lifenews
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Министерство юстиции США обнародовало массив ранее закрытых материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна — более трёх миллионов страниц документов, показаний и переписки. Публикация вновь привлекла внимание к связям осуждённого за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних с представителями мировой элиты и вызвала широкий общественный резонанс.

Среди наиболее обсуждаемых фрагментов — свидетельские показания, в которых упоминается бывший президент США Дональд Трамп. В документах приводятся утверждения анонимных женщин о событиях, якобы произошедших в середине 1990-х годов. Речь идёт о предполагаемом сексуальном насилии над несовершеннолетней, а также о существовании сети сексуальной эксплуатации, связанной с объектами недвижимости, принадлежащими Трампу. Следует отметить, что эти заявления не подтверждены судебными решениями, а сам Трамп ранее неоднократно отрицал любую причастность к преступлениям Эпштейна.

После публикации архивов пользователи обратили внимание на временное исчезновение части документов с официального сайта Минюста США. Ведомство позже восстановило доступ, объяснив сбой высокой нагрузкой на серверы.

В новых материалах также содержатся частные письма Эпштейна, в которых фигурирует основатель Microsoft Билл Гейтс. В переписке выдвигаются обвинительные и компрометирующие утверждения, которые представитель Гейтса уже назвал ложными и абсурдными, подчеркнув, что документы отражают лишь попытки Эпштейна очернить бизнесмена после разрыва контактов.

Отдельный блок файлов касается британского принца Эндрю, ранее лишённого титулов из-за связей с Эпштейном. В архивах упоминается переписка 2010 года, ставящая под сомнение заявления принца о прекращении общения с финансистом после его осуждения. Также опубликованы фотографии и сообщения, подлинность и контекст которых официально не подтверждены.

Кроме того, в документах обнаружена переписка с Илоном Маском, датированная 2012 годом. В одном из писем обсуждается возможная поездка на остров Эпштейна, что противоречит прежним заявлениям Маска о том, что он никогда там не бывал.

Раскрытые архивы вновь напомнили о масштабах дела Эпштейна, который умер в тюрьме в 2019 году, не дождавшись суда. Официально его смерть была признана самоубийством, однако вокруг этого до сих пор существует множество версий и спекуляций. Расследование выявило более тысячи пострадавших, а публикация новых материалов, по мнению экспертов, может привести к дальнейшим проверкам и юридическим последствиям.

