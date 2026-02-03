Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трансгендерная дочь Илона Маска снялась в рекламе нижнего белья 0 778

Lifenews
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: @savagexfent

Фото: @savagexfent

Дочь Илона Маска Вивиан Уилсон снялась в рекламе нижнего белья.

Трансгендерная дочь главы корпорации Tesla Илона Маска Вивиан Уилсон снялась в рекламе бренда нижнего белья певицы Рианны Savage x Fenty. Пост появился на странице марки в Instagram.

21-летняя наследница богатейшего жителя планеты предстала на размещенных кадрах в черном кружевном комплекте. Наряд состоял из бюстгальтера с косточками и трусов. Также она примерила прозрачный пеньюар.

У Илона Маска 12 признанных детей: трое от певицы Граймс, четверо от Шивон Зилис, остальных родила первая жена миллиардера — Джастин Маск. Был и еще один ребенок — первенец Невада. Он появился на свет в 2002 году и прожил только десять недель.

Многие дети Маска носят странные имена. Детей, которых ему родила певица Граймс, зовут Техно Механикус, Экза Дарк Сайдириэль и X Æ A-12 (читается Икс-Эш-Эй-Твелв). Непризнанного ребенка, который родился у консервативной активистки Эшли Сент-Клер, назвали Ромулом.

Читайте нас также:
#Илон Маск #instagram #семейные отношения #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: При постоянной усталости необходимо обратиться к онкологу
Изображение к статье: Названы самые опасные для женского здоровья привычки
Изображение к статье: Любителей кофе предупредили о риске попасть в опасный для здоровья замкнутый круг
Изображение к статье: Популярный способ похудения оказался опасен для здоровья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео