Трансгендерная дочь главы корпорации Tesla Илона Маска Вивиан Уилсон снялась в рекламе бренда нижнего белья певицы Рианны Savage x Fenty. Пост появился на странице марки в Instagram.

21-летняя наследница богатейшего жителя планеты предстала на размещенных кадрах в черном кружевном комплекте. Наряд состоял из бюстгальтера с косточками и трусов. Также она примерила прозрачный пеньюар.

У Илона Маска 12 признанных детей: трое от певицы Граймс, четверо от Шивон Зилис, остальных родила первая жена миллиардера — Джастин Маск. Был и еще один ребенок — первенец Невада. Он появился на свет в 2002 году и прожил только десять недель.

Многие дети Маска носят странные имена. Детей, которых ему родила певица Граймс, зовут Техно Механикус, Экза Дарк Сайдириэль и X Æ A-12 (читается Икс-Эш-Эй-Твелв). Непризнанного ребенка, который родился у консервативной активистки Эшли Сент-Клер, назвали Ромулом.