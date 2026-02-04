«Вау! Безумный Макс»: Галкин преобразился в нью-йоркского бомжа 1 837

Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Имидж бродяги 49-летнему артисту вполне под стать.

Имидж бродяги 49-летнему артисту вполне под стать.

Вероятно, пародист специально изменил имидж, чтобы его меньше узнавали.

Муж Аллы Пугачевой, признанный в РФ "иноагентом" Максим Галкин поделился порцией свежих фотографий, сделанных в Центральном парке в Нью-Йорке. В мужчине с бородой и в шапке пользователи Сети не признали некогда популярного в России комика. Многие интернет-пользователи отметили, что образ бродяги 49-летнему Галкину очень идет.

«Кто бы мог подумать, что простая шапка окажется лучшей маскировкой. Никогда бы не узнала вас», «Ну, красавчик!», «Я подумала, какой-то дальнобойщик», «Возраст ему к лицу», «Вау! Безумный Макс», — прокомментировали новый образ Галкина пользователи Сети.

Судя по снимкам, от былого лоска и гламура не осталось и следа. Галкин, который в этом году отметит 50-летний юбилей, выглядит, как брутальный мужчина с рабочей профессией. Некоторые фолловеры предположили, что пародист специально изменил имидж, чтобы его меньше узнавали.

Добавим, что юморист с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России еще в 2022 году. Во время своих выступлений Галкин регулярно резко высказывается о стране, в которой он стал одним из самых востребованных артистов. У пары есть недвижимость на Кипре, в Нью-Йорке и Юрмале. В Америке также проживает дочь Пугачевой, 54-летняя Кристина вместе с семьей.

В прошлом году 76-летняя Пугачева дала трехчасовое интервью, в котором рассказала о причинах переезда за границу. По словам артистки, после того, как Максима Галкина признали иноагентом, их детей Лизу и Гарри стали травить одноклассники, называя «детьми шпионов». На тот момент комик уже находился не в России. А вторая причина переезда, которую озвучила Пугачева — здоровье певицы. Ей понадобилась помощь врача, работавшего в Израиле.

