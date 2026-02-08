Основатель Telegram Павел Дуров назвал европейских чиновников и политиков с низким рейтингом одобрения самыми ярыми сторонниками запрета соцсетей для подростков. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дуров высказался в связи с публикацией рейтинга неодобрения мировых лидеров, где первые четыре позиции занимают президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Испании Педро Санчес.