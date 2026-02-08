Baltijas balss logotype
Павел Дуров назвал ярых сторонников запрета соцсетей 1 247

Lifenews
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Павел Дуров назвал ярых сторонников запрета соцсетей
ФОТО: Global Look Press

Основатель Telegram объяснил борьбу с соцсетями низким рейтингом политиков.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал европейских чиновников и политиков с низким рейтингом одобрения самыми ярыми сторонниками запрета соцсетей для подростков. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дуров высказался в связи с публикацией рейтинга неодобрения мировых лидеров, где первые четыре позиции занимают президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Испании Педро Санчес.

#Европа #telegram #социальные сети #Павел Дуров #политика
(1)
