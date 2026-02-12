Режиссер Пол Томас Андерсон получил главный приз Гильдии режиссеров США за фильм «Одна битва за другой». Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе и сделала картину одним из главных претендентов на «Оскар».

Фильм Андерсона рассказывает о бывшем революционере, который пытается защитить свою дочь-подростка, когда прошлое внезапно возвращается и начинает угрожать их жизни. За эту работу режиссер получил приз в категории полнометражного кино. В киноиндустрии награду Гильдии режиссеров традиционно воспринимают как важный сигнал перед голосованием Американской киноакадемии, которым завершается наградной сезон в Голливуде.

«Для меня это огромная честь», – сказал Андерсон, принимая награду на церемонии в Беверли-Хиллз.

«Мы примем ее с той любовью, с которой она нам вручена, и с благодарностью всем нашим товарищам в этом зале», – добавил режиссер.

Главную роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо. Действие картины разворачивается в альтернативных США, где активно действуют группировки белых радикалов, по стране проходят жесткие иммиграционные рейды, а революционные движения снова берутся за оружие. Ранее в этом году «Одна битва за другой» уже получила награды на Critics’ Choice Awards и церемонии «Золотой глобус».

На предстоящем «Оскаре» фильм выдвинут в 13 номинациях – это второй результат среди всех участников. Больше только у вампирской ленты «Грешники» режиссера Райан Куглер, которая получила 16 номинаций и тем самым установила рекорд Американской киноакадемии. Куглер также был среди номинантов на приз Гильдии режиссеров в категории полнометражного кино.

Статуэтку Андерсону вручил Шон Бейкер, победивший в прошлом году с черной комедией «Анора». Этот фильм впоследствии также получил «Оскар».

Статистика предыдущих лет показывает тесную связь между результатами голосования Гильдии режиссеров и премией «Оскар». Из 22 последних лауреатов этой награды 20 затем выигрывали «Оскар» за лучшую режиссуру. В том числе это произошло и в последние три года, когда статуэтки Академии доставались фильмам «Всё везде и сразу», «Оппенгеймер» и «Анора».