Открывается 76-й международный Берлинский кинофестиваль 0 75

Lifenews
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: berlinale.de

berlinale.de

ФОТО: пресс-фото

В столице Германии в четверг начинается 76-й международный Берлинский кинофестиваль, жюри которого в этом году возглавляет немецкий режиссер Вим Вендерс, пишет LETA со ссылкой на DPA и AFP.

80-летний режиссер считается одной из ведущих фигур Нового немецкого кино (Neuer Deutscher Film), который за свою 60-летнюю карьеру оказал значительное влияние на международное киноискусство.

Министр культуры Германии Вольфрам Ваймер отметил, что 76-й фестиваль станет подтверждением того, что "сценарии, камеры и экраны — это не только инструменты искусства, но и оружие в борьбе за свободу и человеческое достоинство".

"Мы не должны позволить победить деспотам в Тегеране или Каракасе", — подчеркнул министр.

Фестиваль откроется фильмом афганского режиссера Шарбаны Садат "No Good Men", рассказывающим о жизни молодой женщины в Кабуле, работающей оператором. Садат покинула Афганистан после возвращения талибов к власти в 2021 году и сейчас живет в Гамбурге.

На церемонии открытия почетную награду "Золотой медведь" за вклад в киноискусство получит актриса Мишель Йео, которая в 2023 году была удостоена премии "Оскар" как лучшая актриса за роль в фильме "Everything Everywhere All at Once" ("Всё везде и сразу").

76-й международный Берлинский кинофестиваль продлится до 22 февраля, на нем будет показано более 200 фильмов, из которых 22 будут бороться за главную награду фестиваля — "Золотого медведя". В прошлом году эту престижную награду получил фильм "Dreams" норвежского режиссера Дага Йохана Хёугеруда.

#Оскар #кинофестиваль #Берлин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
