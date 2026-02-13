Baltijas balss logotype
В Нидерландах оштрафовали Louis Vuitton: отмывали деньги 0 256

Lifenews
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Нидерландах оштрафовали Louis Vuitton: отмывали деньги

Государственная прокуратура Нидерландов оштрафовала нидерландское отделение французского модного дома Louis Vuitton на 500 тысяч евро за отмывание средств.

Как заявили в государственной прокуратуре Нидерландов, модный бренд не принял достаточных мер для предотвращения отмывания крупных сумм преступных денег в своих нидерландских магазинах.

Отмечается, что Louis Vuitton согласился на штраф, что означает, что судебного разбирательства не будет.

Дело об отмывании денег касается трех подозреваемых, среди которых 36-летняя женщина из Лелистада. По данным прокуратуры, она использовала деньги для приобретения роскошных товаров, таких как сумки, с целью отмывания средств.

Деньги поступали от банкира из "криминального мира", который впоследствии был осужден. Женщина подозревается в отмывании более 2 млн евро наличными, потраченных в период с августа 2021 года по февраль 2023 года. Неизвестно, какие еще бренды она использовала для отмывания денег.

В деле об отмывании денег фигурируют еще двое подозреваемых: китаянка, которая помогала другой женщине, и бывший продавец Louis Vuitton.

По данным следствия, мужчина сообщал подозреваемой, когда в наличии появлялись новые дорогие сумки, и предупреждал ее, когда она тратила слишком много наличных. Женщина делала покупки в разных магазинах Louis Vuitton.

#Нидерланды #преступность #отмывание денег #следствие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео