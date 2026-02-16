В воскресенье вечером на Самбадроме в Рио-де-Жанейро стартовали ежегодные карнавальные парады, при этом выступление одной из школ самбы, главным персонажем которого стал действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, вызвало дебаты о том, не нарушены ли в год выборов правила предвыборной кампании, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Карнавал в Рио длится три дня.

В его рамках по Самбадрому перед тысячами зрителей движутся экстравагантные платформы, создатели которых стремятся превзойти друг друга в изобретательности и оригинальности, а сотни танцоров выступают в сверкающих костюмах.

Каждая школа самбы выбирает для своего выступления тему, которая часто связана с афробразильским наследием, социальными или политическими вопросами, мифологией и проблемами окружающей среды.

Школа самбы "Acadêmicos de Niterói" из соседнего с Рио города Нитерой решила почтить Лулу, и это первый случай, когда на карнавальном шествии на Самбадроме чествуют действующего президента.

Поскольку Лула намерен баллотироваться на предстоящих в октябре президентских выборах на четвёртый срок, оппозиционные партии обжаловали парад в суде, утверждая, что это является преждевременной агитацией.

Высший избирательный суд отклонил попытки остановить шествие, однако предупредил, что карнавал не должен превращаться в платформу для незаконной политической пропаганды.

Согласно бразильскому законодательству, агитация кандидата разрешена только после официальной регистрации.

Призывы голосовать до этого запрещены и могут повлечь штраф или, в серьёзных случаях, возбуждение дела о злоупотреблении политическими полномочиями.

Хотя Лула объявил о намерении баллотироваться, он ещё не зарегистрировал свою кандидатуру официально.

Правый экс-президент Жаир Болсонару, который в настоящее время отбывает наказание в заключении, объявил своим политическим наследником и кандидатом в президенты старшего сына — сенатора Флавиу Болсонару.