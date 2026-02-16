Baltijas balss logotype
Раскрыта неочевидная польза секса для организма

Lifenews
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыта неочевидная польза секса для организма
ФОТО: Unsplash

Международная команда ученых обнаружила неочевидный эффект интимной активности, который может быть полезен для физической формы.

Исследователи проверили распространенное убеждение о том, что секс перед нагрузкой «отнимает силы», и получили данные, ставящие этот миф под сомнение. Результаты опубликованы в журнале Physiology & Behavior.

В эксперименте участвовали тренированные мужчины: в один из дней они воздерживались от интимной активности, в другой — за полчаса до тестов происходил оргазм. Затем добровольцы выполняли нагрузку на велоэргометре и тест на силу хвата. Оказалось, что показатели выносливости и силы не ухудшались — напротив, в среднем участники немного дольше выдерживали нагрузку и показывали чуть более высокие силовые результаты.

Биохимические измерения показали кратковременный рост гормонов, связанных с мобилизацией ресурсов организма, а также учащение пульса — признаки активации нервной системы. При этом маркеры мышечного повреждения и воспаления не увеличивались, что говорит об отсутствии дополнительного «износа» после такой активности.

Авторы подчеркивают, что эффект небольшой и не превращает интимную близость в «спортивную добавку». Однако данные указывают: умеренная сексуальная активность незадолго до нагрузки не мешает физической готовности и может работать как мягкая физиологическая «разминка».

#медицина #секс #ученые #гормоны #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
