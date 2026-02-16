Baltijas balss logotype
В отелях Китая начали устанавливать скрытые камеры для съемки секс-видео 0 400

Lifenews
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В отелях Китая начали устанавливать скрытые камеры для съемки секс-видео
ФОТО: Global Look Press

Секс-видео с российскими туристами из отелей начали продавать в Китае.

В отелях Китая начали устанавливать скрытые камеры для съемки секс-видео с туристами из Европы, США, России и продавать эти ролики в соцсетях. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По данным источника, веб-трансляции интимного характера из гостиничных номеров набирают популярность в Китае. Для их записи злоумышленники заранее заезжают в отели и размещают в укромных местах с видом на кровать небольшие устройства.

Как пишет Telegram-канал, порновидео с участием девушек славянской внешности ценятся больше всего. На такие ролики ставят пометку russians, что гарантирует повышенное внимание.

#туризм #интернет #безопасность #шпионаж #кибербезопасность
Видео