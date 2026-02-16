Baltijas balss logotype
Врач раскрыл правила поведения в общественном туалете 0 425

Lifenews
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач раскрыл правила поведения в общественном туалете
ФОТО: Youtube

Врач Чехтер призвал мыть руки до и после использования общественного туалета.

Врач общей практики Натан Чехтер предупредил, что в общественном туалете можно заразиться желудочно-кишечными инфекциями. В разговоре с изданием Metropoles он раскрыл правила поведения, которые помогут избежать возникновения различных заболеваний.

«Наибольший риск связан с контактом с загрязненными поверхностями и недостаточной гигиеной рук», — подчеркнул Чехтер. По его словам, передача инфекций через частицы, переносимые по воздуху, тоже возможна, особенно в плохо вентилируемых помещениях, но это случается значительно реже.

В связи с этим доктор призвал тщательно мыть руки как до, так и после использования общественного туалета. Дополнительно можно обработать их специальным дезинфицирующим средством. Кроме того, важно использовать одноразовые чехлы для сиденья унитаза. В заключение Чехтер призвал избегать прикосновений к интимной зоне грязными руками.

Читайте нас также:
#медицина #профилактика #гигиена #инфекции #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

