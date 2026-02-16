Страсть может настигнуть человека и в зрелом, и в пожилом возрасте.

Американские психологи из Института Кинси выяснили, сколько раз за жизнь человек способен испытывать сильную, страстную любовь. Результаты масштабного исследования, охватившего более 10 тысяч одиноких взрослых от 18 до 99 лет, опубликованы в научном журнале Interpersona.

Учёные опросили респондентов из всех штатов США и выяснили, что 14 процентов участников никогда не переживали всепоглощающей влюблённости. 28 процентов испытали её однажды, 30 процентов — дважды, 17 процентов — трижды, а 11 процентов признались, что влюблялись более трёх раз. Средний показатель по выборке составил 2,05 раза за жизнь.

Пожилые люди чаще молодёжи сообщали о наличии в их жизни «настоящих» романтических чувств. Это, по мнению исследователей, опровергает стереотип о том, что сильная любовь — удел только юности. Оказалось, что страсть может настигнуть человека и в зрелом, и в пожилом возрасте.

Гендерный анализ показал, что мужчины в среднем влюбляются чуть чаще женщин, однако разница статистически незначима. Гораздо важнее, подчёркивают авторы, что полученные данные помогут врачам и психологам лучше понимать связь романтических переживаний с физическим и ментальным здоровьем пациентов.

Особую актуальность исследованию придаёт тот факт, что более половины опрошенных (51 процент) испытывают сегодня большее давление в поиске любви, чем предыдущие поколения.

Современная медиасреда, по мнению учёных, формирует у людей завышенные и зачастую нереалистичные ожидания от отношений, что может приводить к разочарованиям и одиночеству даже при наличии нескольких шансов на сильное чувство.