Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анна Семенович назвала свой живот фейком и раскрыла уменьшившийся вес 0 368

Lifenews
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прекрасная Анна искренне возмущена.

Прекрасная Анна искренне возмущена.

Она проболела три дня и потеряла голос.

Певица Анна Семенович прокомментировала скандальное фото, на котором ее живот выглядел увеличенным. Артистка заявила, что снимок был отфотошоплен недоброжелателями.

«Я никогда не была суперхудой, но я не выгляжу так, как выглядят те люди на этом видео. Есть такой человек, который очень не любит русских артистов, вообще не любит России. Я даже не хочу его пиарить», — уточнила певица, отвечая на вопрос в чем был замысел хейтеров, распространявших видео с якобы большим животом артистки.

По словам Семенович, на поддельном видео женщина весит явно больше 100 килограммов, в то время как её собственный вес составляет около 70 кг. Она подчеркнула, что особенность её фигуры — это тяжелая грудь, которая «тянет» на 10 кг, поэтому любые искажения делают её визуально крупнее.

Семенович призналась, что очень расстроилась из-за этой ситуации. Она проболела три дня и потеряла голос, а её мама сначала поверила фейку и испугалась, что дочь сильно поправилась. Артистка отметила, что на самом деле, наоборот, похудела ещё на пару килограммов.

Ранее в соцсетях Анна Семенович уже давала комментарий по этому поводу. Она поделилась, что на том самом видео, ей расширили живот в два раза, сделав её «женщиной огромных размеров.

Семенович добавила, что чувствует себя «куском мяса». Анна утверждает, что огромный живот в кадре ей «пририсовали», а также «растянули» ее тело, чтобы оно казалось толще, чем есть на самом деле.

result_Skrinshot-10-02-2026-093448-1.jpg

«Видео, где мы с любимым в Таиланде… Мне сбоку пририсовывают живот, расширяют картинку в два раза! Я чувствую себя куском мяса, который взвешивают в магазине, чтоб купить как товар. Кто-то с помощью фотошопа просто нас «растолстил» до ста с лишним килограммов. На этом видео женщина просто огромных размеров», — пожаловалась звезда эстрады.

Читайте нас также:
#соцсети #певица #тело #вес #Анна Семенович #знаменитости #критика #живот
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео