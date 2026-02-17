Певица Анна Семенович прокомментировала скандальное фото, на котором ее живот выглядел увеличенным. Артистка заявила, что снимок был отфотошоплен недоброжелателями.

«Я никогда не была суперхудой, но я не выгляжу так, как выглядят те люди на этом видео. Есть такой человек, который очень не любит русских артистов, вообще не любит России. Я даже не хочу его пиарить», — уточнила певица, отвечая на вопрос в чем был замысел хейтеров, распространявших видео с якобы большим животом артистки.

По словам Семенович, на поддельном видео женщина весит явно больше 100 килограммов, в то время как её собственный вес составляет около 70 кг. Она подчеркнула, что особенность её фигуры — это тяжелая грудь, которая «тянет» на 10 кг, поэтому любые искажения делают её визуально крупнее.

Семенович призналась, что очень расстроилась из-за этой ситуации. Она проболела три дня и потеряла голос, а её мама сначала поверила фейку и испугалась, что дочь сильно поправилась. Артистка отметила, что на самом деле, наоборот, похудела ещё на пару килограммов.

Ранее в соцсетях Анна Семенович уже давала комментарий по этому поводу. Она поделилась, что на том самом видео, ей расширили живот в два раза, сделав её «женщиной огромных размеров.

Семенович добавила, что чувствует себя «куском мяса». Анна утверждает, что огромный живот в кадре ей «пририсовали», а также «растянули» ее тело, чтобы оно казалось толще, чем есть на самом деле.

«Видео, где мы с любимым в Таиланде… Мне сбоку пририсовывают живот, расширяют картинку в два раза! Я чувствую себя куском мяса, который взвешивают в магазине, чтоб купить как товар. Кто-то с помощью фотошопа просто нас «растолстил» до ста с лишним килограммов. На этом видео женщина просто огромных размеров», — пожаловалась звезда эстрады.