Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названа распространенная ошибка при стирке полотенец 0 803

Lifenews
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названа распространенная ошибка при стирке полотенец
ФОТО: Youtube

Микробиолог Фристоун: из-за кондиционера полотенца хуже впитывают влагу.

Доцент кафедры клинической микробиологии Лестерского университета (Великобритания) Примроуз Фристоун назвала распространенную ошибку при стирке полотенец. Ее слова приводит Daily Mirror.

Микробиолог рассказала, что кондиционер для белья накапливается в ткани и препятствует проникновению моющих средств при следующих стирках. По ее словам, это особенно заметно при стирке полотенец. Из-за обилия кондиционера они со временем хуже отстирываются и не впитывают влагу.

Эксперт пояснила, что эффект кондиционера главным образом обеспечивают силиконы и соединения аммония. Сначала они придают ткани приятную структуру, но со временем впитываются в волокна и дают противоположенный эффект.

Чтобы избежать этого, Фристоун посоветовала при первой стирке стирать полотенца вообще без кондиционера. В дальнейшем она рекомендовала добавлять примерно на треть меньше средства, чем обычно.

Читайте нас также:
#стирка #полотенца #советы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео