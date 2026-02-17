Доцент кафедры клинической микробиологии Лестерского университета (Великобритания) Примроуз Фристоун назвала распространенную ошибку при стирке полотенец. Ее слова приводит Daily Mirror.

Микробиолог рассказала, что кондиционер для белья накапливается в ткани и препятствует проникновению моющих средств при следующих стирках. По ее словам, это особенно заметно при стирке полотенец. Из-за обилия кондиционера они со временем хуже отстирываются и не впитывают влагу.

Эксперт пояснила, что эффект кондиционера главным образом обеспечивают силиконы и соединения аммония. Сначала они придают ткани приятную структуру, но со временем впитываются в волокна и дают противоположенный эффект.

Чтобы избежать этого, Фристоун посоветовала при первой стирке стирать полотенца вообще без кондиционера. В дальнейшем она рекомендовала добавлять примерно на треть меньше средства, чем обычно.