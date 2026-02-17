Baltijas balss logotype
Против Нурлана Сабурова могут возбудить уголовное дело 0 311

Lifenews
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Против Нурлана Сабурова могут возбудить уголовное дело

Казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова проверяют на родине по уголовной статье. По данным СМИ, в случае возбуждения дела ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Речь идет о возможном расследовании по статье 170 УК РК «Наёмничество». Если вина артиста будет доказана, наказание может составить от 7 до 12 лет колонии.

Более недели назад Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет — решение было принято «в интересах национальной безопасности».

Сообщалось, что комик якобы отмывал средства, заработанные в РФ, через посредников. В аэропорту Внуково, где Сабурова задержали по прибытии из Дубая, он заявил, что у него нет денег на обратный билет.

По информации СМИ, за ним были направлены сопровождающие для вылета обратно в Объединенные Арабские Эмираты. Позднее Telegram-каналы писали, что артист приобрел билет до Казахстана, чтобы избежать возвращения под конвоем.

Ранее также стало известно, что Сабуров находится в базе данных украинского сайта Миротворец, который признан экстремистским на территории РФ. По данным источников, его внесли туда еще в 2022 году.

Официальных комментариев от самого комика по поводу возможного уголовного дела на момент публикации не поступало.

источник

#Казахстан #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
