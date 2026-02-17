Зима 2026 года оказалась богатой на события в жизни одной из самых обсуждаемых пар Голливуда — 30-летней топ-модели Джиджи Хадид и 51-летнего актера Брэдли Купера. Папарацци в очередной раз подловили влюбленных во время прогулки по Нью-Йорку, но на этот раз в кадр попал жест, который мгновенно растрогал поклонников.

На видео Джиджи и Брэдли стоят в очереди на бродвейскую постановку «Solo». В один момент Хадид, известная своей сдержанностью в публичных проявлениях чувств, нежно поцеловала руку возлюбленного. Этот трогательный жест стал настоящей сенсацией в социальных сетях и лишний раз подтвердил: отношения пары перешли на совершенно новый уровень.

Также недавно папарацци застали пару во время поцелуя возле машины. На опубликованных снимках Брэдли Купер предстал перед публикой в уютном образе: коричневом пальто, синем поло, солнцезащитных очках и черной шапке. Джиджи, в свою очередь, выглядела элегантно и стильно, выбрав для выхода зеленый тренч, голубые джинсы и черные кожаные лоферы. Пара стояла у машины, не обращая внимания на окружающих, и наслаждалась обществом друг друга.

Отношения Джиджи Хадид и Брэдли Купера, которые держались в тайне с момента их первого появления вместе в октябре 2023 года, давно перестали быть просто интрижкой. Источник, близкий к паре, еще в начале их романа отмечал, что Джиджи давно испытывала симпатию к актеру. То, что начиналось как легкий флирт, к 2026 году превратилось в серьезный союз, о котором говорят как о будущей семье.

В январе 2026 года, когда вся голливудская элита блистала на 83-й церемонии вручения «Золотого глобуса», Купер и Хадид предпочли блеску софитов уютный ужин вдвоем в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Этот выбор как нельзя лучше характеризовал их приоритеты: они ценят личное пространство и время, проведенное вместе, гораздо больше, чем публичное признание. Слухи о том, что отношения вот-вот увенчаются официальным браком, ходили на протяжении всего 2025 года. В декабре Daily Mail со ссылкой на инсайдеров сообщили, что 50-летний Купер уже попросил разрешения на брак у матери Джиджи, Иоланды Хадид.

«Брэдли попросил у Йоланды руки Джиджи. Он хочет, чтобы она знала, насколько серьезно он относится к Джиджи и как планирует создать с ней крепкую семью в Нью-Йорке», — делился подробностями источник.

Более того, Купер обсуждал свои планы и со своей мамой, Глорией Кампано, с которой они очень близки. Одной из главных причин, подталкивающих пару к официальному оформлению отношений — их дети: у Купера растет восьмилетняя дочь Лея от модели Ирины Шейк, а у Джидди — пятилетняя дочь Кхай от бывшего участника One Direction Зейна Малика. Желание создать единую семью, где дети будут расти вместе, — сильный мотиватор для обоих.

С каждой новой публичной встречей пара становилась все более открытой в проявлении чувств. Если в начале 2024 года они лишь изредка попадали в объективы папарацци во время прогулок по Лондону, то теперь они не скрывают нежности. Летом 2025 года влюбленные отправились в романтическое путешествие в Париж, где посетили показ Louis Vuitton и ужинали в компании Брэда Питта и его возлюбленной Инес де Рамон.

Именно тогда Джиджи впервые поделилась сокровенным в интервью, рассказав, как много для нее значит этот союз.

«Брэдли водит меня в театр, и это прекрасно — вернуться к такой жизни. Я просто чувствую себя такой счастливицей. Да, ''счастливица'' — это правильное слово», — призналась модель, добавив, что ключ к гармоничным отношениям — найти человека, который находится на том же этапе жизни и готов работать над собой ради партнера.