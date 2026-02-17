Кулинары знают о ресторанной кухне то, чего не видит клиент, и советы поваров лучше принимать всерьез. На платформе Thrillist несколько известных поваров Германии признались, какие блюда они сами никогда не заказывают. Причины разные: завышенные цены, сомнительное качество продуктов или риск пищевого отравления.

Кольца кальмаров: больше панировки, чем морепродукта

На первый взгляд хрустящие кольца кальмаров кажутся безопасной закуской. Однако на деле в них часто больше теста, чем самого кальмара. При этом цена за порцию может быть выше, чем у действительно свежих морепродуктов.

Профессионалы советуют обращать внимание на день недели: во многих ресторанах рыбу и морепродукты получают по четвергам, и именно к выходным они наиболее свежие.

Устрицы: дорогая иллюзия

Сырые устрицы подаются как элитное блюдо, но, как говорят шефы, цена редко отражает себестоимость. Приготовление не требует особого труда, а сами моллюски закупаются значительно дешевле, чем стоят в меню.

Трюфельное масло: аромат из пробирки

Знаменитое трюфельное масло звучит как символ изысканности, но в большинстве случаев это не более чем маркетинг. По словам Джеймса Бриссиона из Института кулинарного образования (США), в продукте редко содержатся настоящие трюфели. Запах создается синтетически, а стоимость остается высокой. По сути, вы платите за аромат, а не за качество.

Осторожно: стейки и «гурме-бургеры»

Многие клиенты уверены, что хорошо прожаренный стейк — это вопрос вкуса. Но повара предупреждают: такие блюда часто готовят из более тонких и жестких кусков мяса.

С осторожностью стоит относиться и к блюдам из мяса Кобе. Подлинным может называться только мясо коров породы Вагю, выращенных в японском регионе Кобе. Однако рестораны по всему миру нередко продают похожие продукты под тем же названием.

По аналогичной причине стоит избегать и «гурме-бургеров». Когда на обычную булку кладут дорогие ингредиенты, это не делает блюдо вкуснее — лишь увеличивает чек.

Завышенные цены на вино

Многие посетители заказывают бутылку вина, не задумываясь о цене. Однако, как отмечают кулинары, дорогие позиции в винной карте нередко переоценены. Более доступные сорта часто ничем не уступают по вкусу, особенно если подобрать их к конкретному блюду.

Опасные мидии: один испорченный экземпляр может все испортить

Даже в качественном ресторане мидии — рискованное блюдо. Достаточно одной испорченной раковины, чтобы вызвать серьезное расстройство желудка. Известный шеф Энтони Бурден, автор книги Kitchen Confidential, признавался, что заказывает мидии только у поваров, которых знает лично.

Не цена определяет вкус

Выбор блюда в ресторане — это не только вопрос предпочтений, но и доверия. Советы поваров напоминают: дорогая позиция в меню не всегда означает качество. Иногда лучше заказать простое, но свежее блюдо, чем «гурме»-вариант по завышенной цене, советует merkur.de.