Женщины массово начали бриться налысо. Об этом сообщает The Advertiser.

Пользовательницы TikTok стали выкладывать в сеть видео, в которых избавляются от волос с помощью ножниц и машинок для бритья головы. По данным издания, тренд запустила блогерша Эрика Титус. Она специализируется на создании контента по макияжу, и ее страница насчитывает четыре миллиона подписчиков.

В начале января Титус выложила ролик с бритьем головы. Зрительницы оказались в восторге от смелого поступка инфлюэнсерши и многие из них начали повторять за ней. Титус, в свою очередь, собрала видео, набравшие по одному миллиону лайков, в отдельную серию. Юзерши отмечали в них, что кардинальная смена образа помогла им почувствовать свободу и комфорт, поскольку теперь не надо тратить время и деньги на укладку волос.

Сама Титус в недавном интервью Teen Vogue подчеркивает, что побриться налысо было навязчивой идеей. «Не знаю, почему мне это пришло в голову, может, я посмотрела "Очень странные дела" и увидела бритую голову Одиннадцатой», — рассказала она и объяснила, что после просмотра сериала несколько дней не могла решиться на преображение.

Кроме того, девушка призналась, что с начала блогерской карьеры она часто сталкивалась с критикой ее внешности. «Я стала чаще говорить "нет" и отстаивать свои права. Бритье головы помогло мне установить границы с другими людьми, но в основном с самой собой», — отметила Титус.