Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

37-летняя звезда сериала «Интерны» готовится рассекретить любовника 0 331

Lifenews
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эта Кристиночка свежа и хороша.

Эта Кристиночка свежа и хороша.

Справедливости ради, сама актриса порой провоцировала появление некоторых сплетен.

Кристина Асмус постепенно перестает скрывать своего мужчину. Сейчас пара отдыхает за границей.

О личной жизни звезды «Интернов» последние несколько лет чего только ни говорили. Справедливости ради, сама актриса порой провоцировала появление некоторых сплетен. Но последние несколько месяцев Кристина старается не слишком много показывать публике. Несмотря на это, уже под конец прошлого года люди начали активно обсуждать новый роман Асмус.

Возможно, по этой причине Кристина решила уже более открыто показывать своего мужчину. По крайней мере, во время нынешней поездки на Бали бывшая жена Гарика Харламова внезапно выложила в личном блоге в Instagram фото возлюбленного, на котором можно разглядеть его лицо. Ранее артистка театра и кино показывала его со спины.

Внешность кинооператора Валерия Махмудова многих подписчиков Кристины и удивляет, и заставляет шутить по поводу его схожести со всемирно известным актером Юрой Борисовым. Вот как поклонники отреагировали на новое фото Валерия в блоге у Асмус:

«Ослепила парня»; «Это что еще за лысый персонаж»; «Это ж Юра Борисов».

jubbb.jpg

Между тем сама Кристина свою публикацию посвятила их с Махмудовым путешествию. На Бали актриса наслаждается местными красотами, выбирая отнюдь не туристические маршруты. От увиденного Асмус осталась в восторге.

«Мы просто ехали в горы посмотреть окрестности и увидели покосившуюся, еле заметную надпись "Waterfall" (как потом оказалось, себе эту точку мы-таки заранее пометили)! Ехать неблизко, умеренно удобно, но это того стоит! Спускаться к водопадам еще минут 30 пешком, но дорога по джунглям облагороженная, живописная и очень сочная.

Водопадов там несколько в разных точках. Ветвистые каскадные потоки, вода чистейшая даже после дождя, бамбуковые мостики и все утопает в зелени ( И внимание - ни одного туриста! Может нам так повезло, а может о нем еще и не знает никто, но водопады меня просто загипнотизировали. Если бы не начало темнеть, я бы там еще несколько часов простояла», — поделилась Кристина.

Читайте нас также:
#звезды #шоу-бизнес #путешествия #instagram #отношения #соцсети #знаменитости #роман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео