Кристина Асмус постепенно перестает скрывать своего мужчину. Сейчас пара отдыхает за границей.

О личной жизни звезды «Интернов» последние несколько лет чего только ни говорили. Справедливости ради, сама актриса порой провоцировала появление некоторых сплетен. Но последние несколько месяцев Кристина старается не слишком много показывать публике. Несмотря на это, уже под конец прошлого года люди начали активно обсуждать новый роман Асмус.

Возможно, по этой причине Кристина решила уже более открыто показывать своего мужчину. По крайней мере, во время нынешней поездки на Бали бывшая жена Гарика Харламова внезапно выложила в личном блоге в Instagram фото возлюбленного, на котором можно разглядеть его лицо. Ранее артистка театра и кино показывала его со спины.

Внешность кинооператора Валерия Махмудова многих подписчиков Кристины и удивляет, и заставляет шутить по поводу его схожести со всемирно известным актером Юрой Борисовым. Вот как поклонники отреагировали на новое фото Валерия в блоге у Асмус:

«Ослепила парня»; «Это что еще за лысый персонаж»; «Это ж Юра Борисов».

Между тем сама Кристина свою публикацию посвятила их с Махмудовым путешествию. На Бали актриса наслаждается местными красотами, выбирая отнюдь не туристические маршруты. От увиденного Асмус осталась в восторге.

«Мы просто ехали в горы посмотреть окрестности и увидели покосившуюся, еле заметную надпись "Waterfall" (как потом оказалось, себе эту точку мы-таки заранее пометили)! Ехать неблизко, умеренно удобно, но это того стоит! Спускаться к водопадам еще минут 30 пешком, но дорога по джунглям облагороженная, живописная и очень сочная.

Водопадов там несколько в разных точках. Ветвистые каскадные потоки, вода чистейшая даже после дождя, бамбуковые мостики и все утопает в зелени ( И внимание - ни одного туриста! Может нам так повезло, а может о нем еще и не знает никто, но водопады меня просто загипнотизировали. Если бы не начало темнеть, я бы там еще несколько часов простояла», — поделилась Кристина.